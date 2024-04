93:63 - so lautete der Endstand beim Spiel der Baskets Koblenz gegen Bayreuth. Für die Koblenzer Basketballer war das der höchste Sieg in der laufenden Saison und gleichzeitig ein wichtiger Schritt für den Klassenerhalt in der 2. Basketball-Bundesliga. "Ich kann das nicht in Worte fassen", sagt Marvin Heckel von den Baskets, "Auch wenn es gegen den Abstieg ist."