Ab Montag werden viele Bushaltestellen im ganzen Land verweist sein: Die Gewerschaft ver.di hat die Busfahrer und Busfahrerinnen erneut zu einem Streik aufgerufen. Laut ver.di werden sich an dem Streik mindestens 2.000 Fahrer und Fahrerinnen privater Busunternehmen in der Pfalz, an der Mosel, am Mittelrhein, in Rheinhessen und im Westerwald beteiligen. Eine Einigung scheint erstmal nicht in Sicht zu sein.