Schülerinnen und Schüler, Pendler und alle, die gerne den Bus nutzen, müssen sich in der kommenden Woche erneut auf einen Streik einstellen.

Schon wieder stehen viele Busse der privaten Omnibusbetriebe in Rheinland-Pfalz still, schon wieder müssen sich Fahrgäste nach Alternativen umsehen. Hintergrund ist nach wie vor der Tarifstreit zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und den Arbeitgeberverbänden des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz.

Ab wann wird gestreikt?

Laut ver.di haben die Arbeitgeber das von der Gewerkschaft bis Donnerstagabend aufgestellte Ultimatum verstreichen lassen, "ohne hierbei auf die Beschäftigten der Branche durch einen echten Inflationsausgleich zuzugehen", so der zuständige Verhandlungsführer von ver.di, Marko Bärschneider, am Freitag in Mainz. Damit seien die Arbeitgeber wiederholt nicht auf ver.dis Forderungen eingegangen und zeigten keinerlei Kompromissbereitschaft. "Daher folgt wie bereits am Dienstag angekündigt, die Fortsetzung der Erzwingungsstreiks um zunächst eine weitere Woche", so Bärschneider.

Am Montag sind die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe ab 3 Uhr bis zum Sonntag zum einwöchigen "Erzwingungsstreik" aufgerufen. Der Streik endet mit dem Ende der letzten Schicht am Sonntag, den 21. April.

Vom Streik betroffene private Betriebe im Überblick Betroffene private Busbetriebe: City Bus Südwest in der Pfalz

in der Pfalz DB Regio Bus Mitte in der Pfalz, Worms und Alzey-Worms

in der Pfalz, Worms und Alzey-Worms DB Regio Bus Rhein-Mosel im Norden von Rheinland-Pfalz

im Norden von Rheinland-Pfalz Jörg Orthen GmbH in der Region Koblenz und dem Westerwald

in der Region Koblenz und dem Westerwald Koblenzer Verkehrsbetriebe

Martin Becker GmbH im Westerwald

im Westerwald MB Moselbahn im Raum Trier und im Kreis Bernkastel-Wittlich

im Raum Trier und im Kreis Bernkastel-Wittlich MVB in Neuwied

in Neuwied Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld

Palatina Bus in der Südpfalz

in der Südpfalz Stadtbus Zweibrücken

Stemmler-Bus im Hunsrück

im Hunsrück SVG Scherer Verkehrs GmbH in der Region Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Cochem-Zell, Mainz-Bingen und Mayen-Koblenz

in der Region Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Cochem-Zell, Mainz-Bingen und Mayen-Koblenz Scherer Reisen Omnibus

VRW im Westerwald

im Westerwald Westerwaldbus im Kreis Altenkirchen

im Kreis Altenkirchen Zickenheiner GmbH in der Region Koblenz, dem Westerwald und dem Hunsrück

Weite Teile des Landes dürften von den Streikmaßnahmen betroffen sein. Ebenso betroffen ist der gesamte Überlandverkehr in den betroffenen Regionen und Gemeinden. Auch der Berufspendler und der gesamte Schülerverkehr wird in vielen Teilen des Landes in der kommenden Woche nicht mehr stattfinden können.

Was fordert die Gewerkschaft?

Die Positionen liegen weit auseinander. ver.di fordert 500 Euro mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 3.000 Euro für die Beschäftigten. Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz (VAV) argumentiert, in den langen Verkehrsverträgen mit den Kommunen seien im Durchschnitt Lohnkostensteigerungen von 2,5 Prozent hinterlegt. Also könne auch nur dieser Wert die Grundlage für Verhandlungen sein.

Für eine aktuelle Stellungnahme war die VAV für den SWR am Freitag zunächst nicht zu erreichen.