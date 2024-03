Die Arbeitsniederlegungen bei privaten Omnibusbetrieben in Rheinland-Pfalz dauern länger als bisher geplant. Im Tarifstreit des kommunalen Nahverkehrs gibt es dagegen eine Einigung.

Besonders viele Busfahrerinnen und Busfahrer sind zur Demonstration vor dem Finanzministerium in Mainz aus Worms und dem Kreis Alzey-Worms angereist. In dieser Region sind Pendler, Schülerinnen und Schüler besonders vom Streik betroffen. Zu der Protestveranstaltung am Donnerstag sind nach SWR-Informationen rund 1.000 Teilnehmende vor dem Finanzministerium erschienen.

Die Überraschung gab es am Ende der Veranstaltung: ver.di hat verkündet, den Streik, der diesen Sonntag zu Ende sein sollte, um eine weitere Woche zu verlängern. Damit soll bis Sonntag, 24. März, nichts mehr im privaten Busgewerbe rollen. Weite Teile des Landes werden weiterhin von den Streikmaßnahmen betroffen sein. Ebenso betroffen ist der gesamte Überlandverkehr in den betroffenen Regionen und Gemeinden.

Ebenfalls überraschend kam dann am Nachmittag die Meldung, dass es eine Einigung im kommunalen Nahverkehr gibt.

Tarifeinigung im kommunalen Nahverkehr Im privaten Busgewerbe werden die Streiks ausgeweitet. Im kommunalen Nahverkehr gibt es dagegen eine Tarifeinigung. Die Gewerkschaft ver.di und der kommunale Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz verständigten sich nach Angaben beider Seiten unter anderem auf Erhöhungen der Zuschläge für die Arbeit am Wochenende und an Feiertagen, eine Jahressonderzahlung sowie Schichtzuschläge. Der Tarifvertrag habe eine Laufzeit bis Ende 2025, teilte der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands, Markus Sprenger, am Donnerstag in Mainz mit. Die Regelungen gelten für rund 1.800 Beschäftigte. In dem Tarifkonflikt hatte es zahlreiche Protestaktionen gegeben.

Weitere Streikaktionen sollen Druck erhöhen

"Wir sind sehr zufrieden mit der aktuell hohen Streikbeteiligung. Die aufgerufenen Betriebe stehen still", teilte Christian Umlauf, der stellvertretende Geschäftsführer des ver.di-Bezirks Saar-Trier, bereits im Vorfeld der Mainzer Demonstration mit. Allerdings gebe es aktuell noch keine Reaktion des Arbeitgeberverbandes und keine Verhandlungen.

Deshalb verlängert ver.di den Streik um eine weitere Woche. "Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände (VAV) war trotz der massiven Ausfälle im Nahverkehr auch in dieser Woche nicht bereit, den Konflikt durch einen Kompromiss zu beenden. Wir werden daher den Druck auf die Arbeitgeberseite auch in der kommenden Woche weiter erhöhen müssen“, so Verhandlungsführer Marko Bärschneider. Seit Montag läuft der Streik, der sich vor allem gegen die Landesregierung richtet. Vor vier Jahren seien Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr zugesichert worden, bisher wäre aber nichts davon umgesetzt worden.

Auch Pendler zwischen Mainz und Wiesbaden betroffen

Neben den bisher betroffenen Unternehmen in Rheinland-Pfalz hatten am Mittwoch auch die Busfahrerinnen und Busfahrer bei ESWE Verkehr in Wiesbaden die Arbeit niedergelegt. Der Regionalverband der Gewerkschaft ver.di in Hessen hat die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe zu einem Streik bis einschließlich Freitag aufgerufen. Das betrifft auch Pendlerinnen und Pendler zwischen Wiesbaden und Mainz. Die Linien fahren derzeit zum Beispiel nur bis zum Bahnhof Wiesbaden Ost und dann direkt zurück nach Mainz. Einen Notfallplan gibt es nicht.

Streik in RLP bei zahlreichen Unternehmen

Zuvor war bereits bekannt, dass in Rheinland-Pfalz viele Unternehmen vom Streik betroffen sind. Laut Gewerkschaft ver.di, die für die Beschäftigten der privaten Busunternehmen verhandelt, geht es unter anderem um sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regio Bus Mitte GmbH, der DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH, der Palatina Bus GmbH, der SVG Scherer Verkehrs GmbH, der Scherer Reisen Omnibus Gesellschaft mbH, der Stemmler-Bus GmbH, der Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH, der MB Moselbahn mbH, der Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH, der VRW, der MVB, der Zickenheiner GmbH, der Stadtbus Zweibrücken GmbH, der Jörg Orthen GmbH, der Martin Becker GmbH sowie der Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld GmbH.

Das Unternehmen Mainzer Mobilität verweist auf die Fahrplantabellen auf ihrer Internetseite. Dort seien die voraussichtlich ausfallenden Fahrten markiert. Auch bei der KRN seien Fahrten vom Streik betroffen. Eine Auflistung finde man auf der RNN-Internetseite. Der MainzRIDER und das Fahrradvermietsystem meinRad sind nicht vom Streik betroffen.

Auch Landtag streitet über Streiks im privaten Busgewerbe

Im Mainzer Landtag war der Streik am Mittwoch ebenfalls Thema. Redner der Opposition warfen der Landesregierung vor, sie trage eine Mitverantwortung für die aktuellen Streiks im privaten Busgewerbe. Der Abgeordnete der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, sagte, die Regierung habe den Arbeitgebern schon 2020 Geld zugesagt, um Kosten für Tarifsteigerungen auszugleichen – dieses Versprechen sei aber bis heute nicht eingelöst worden. Die Gewerkschaft verweise bei ihren aktuellen Forderungen genau auf dieses Versprechen der Landesregierung, so Wefelscheid. Auch seitens der CDU-Fraktion hieß es, Versprechen seien nicht eingehalten worden.

Mobilitätsministerin Katrin Eder von den Grünen hielt dagegen: 2022 sei vereinbart worden, dass das Land jedes Jahr 22 Millionen Euro für die Mehrkosten des Tarifvertrags im Busgewerbe gebe. Sie kenne keine Branche, wo sich die öffentliche Hand finanziell so in die Finanzierung eines Tarifvertrags eingemischt habe, so Eder. Die Vereinbarung laufe in zwei Jahren aus – dann solle es eine Nachfolgeregelung geben.

Starkes Votum für Streik bei Urabstimmung

Die Gewerkschaft hatte mitgeteilt, dass bei der Urabstimmung 99,12 Prozent der Mitglieder für längere Erzwingungsstreiks plädiert hätten, "um ihre völlig berechtigten Forderungen nun durch die Arbeitsniederlegungen durchzusetzen".

Die zuständige Tarifkommission habe daher entschieden, die bereits in der letzten Woche öffentlich angedrohten unangekündigten Streikmaßnahmen unmittelbar zu vollziehen. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Tarifverhandlungen für das private Busgewerbe in Rheinland-Pfalz Anfang Februar für gescheitert erklärt und die Urabstimmung eingeleitet.

ver.di fordert 500 Euro mehr Lohn

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 500 Euro mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 3.000 Euro zum Ausgleich der Inflation. Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz hatte zuletzt 2,5 Prozent mehr Lohn für die Busfahrerinnen und -fahrer im ÖPNV angeboten.

Arbeitgeberverbände reagieren mit Unverständnis

Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände (VAV) reagierte mit "vollkommenem Unverständnis". Man habe ein "äußerst marktgerechtes Angebot" unterbreitet und sei weiterhin zu Verhandlungen bereit. Im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) sei man durch politische Rahmenbedingungen gebunden. In anderen Bereichen, wie in Werkstätten, im Reiseverkehr und bei Azubis habe man deutlich mehr geboten - teils sogar mehr als von der Gewerkschaft gefordert, heißt es vom Verband.

Die Forderungen von ver.di für den ÖPNV seien nur zu erfüllen, wenn die rheinland-pfälzische Landesregierung wie versprochen die Rahmenbedingungen ändere, so der Verband.