Busstreiks, Bahnstreiks, Baustellen: Im Kreis Alzey-Worms geht fast nichts mehr

Die Pendler und Schüler in Rheinhessen haben gerade einiges auszuhalten. Seit dem Vormittag streiken überraschend private Busunternehmen, morgen dann auch noch die Bahn.

Die Nachricht kam ganz plötzlich für den regionalen Busverkehr - DB Regio Bus Mitte streikt seit 9:50 Uhr. Geplant sind sieben Tage Streik - bis zum kommenden Sonntag.

ÖPNV in Rheinhessen teilweise lahmgelegt

Fast der gesamte Schulverkehr im Kreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms ist aktuell betroffen. Allein im Landkreis werden 30 Buslinien bestreikt, in Worms wurde der Stadtverkehr lahm gelegt. Auch in Mainz streikt DB Regio Bus Mitte. Das hat Ausfälle auf 15 Linien zur Folge.

Hintergrund der Streikaktion ist der Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe in Rheinland-Pfalz. Laut ver.di haben sich mehr als 99 Prozent aller Mitglieder für einen sogenannten Erzwingungsstreik entschieden, um ihre Forderung an die Arbeitgeber durchzusetzen.

Streiks auch in Kreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach

Im gesamten Bereich des Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (RNN) streiken die privaten Busunternehmen. Viele werden als Subunternehmer von den regionalen Verkehrsbetrieben eingesetzt. Im Bereich der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN) fallen zum Beispiel rund 300 Fahrten aus. Auch Fahrten in den Kreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach sind von den Streiks der privaten Busunternehmen betroffen.

Ver.di fordert 500 Euro mehr Lohn

Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten 500 Euro mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 3.000 Euro zum Ausgleich der Inflation. Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz hatte zuletzt 2,5 Prozent mehr Lohn für die Busfahrerinnen und -fahrer im ÖPNV angeboten.

Probleme auch für Bahnkunden in der Region

Ab Dienstag wird zudem erneut der Personenverkehr der Bahn für 24 Stunden bestreikt. Im Güterverkehr soll der Streik bereits am Montag um 18 Uhr beginnen.

Die Lokführergewerkschaft GDL hatte den Streik deutlich kurzfristiger angekündigt als die vorigen Arbeitskämpfe. Mit den sogenannten Wellenstreiks will Gewerkschaftschef Claus Weselsky den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Deutsche Bahn geht nun per Eilantrag vor Gericht gegen den neuen Streik der GDL vor.

Zwei Wochen lang weniger Züge zwischen Mainz und Mannheim

Zu massiven Einschränkungen führen zusätzlich auch noch Instandhaltungsarbeiten auf der Strecke Mainz-Mannheim in den kommenden zwei Wochen. Nachts ist die Bahnstrecke Mainz-Mannheim komplett gesperrt. Es fahren Ersatzbusse. Tagsüber fallen einige Regionalbahnen aus.

Bahnkunden werden selbst herausfinden müssen, welche Regionalbahn oder welchen Bus sie benutzen können. Außerdem werden in Worms keine Fernzüge anhalten. Reisende können entweder in Mainz oder Mannheim zusteigen.

Instandhaltungsarbeiten für die Riedbahn-Sanierung

Zwischen Mainz und Mannheim werden das Gleisbett, die Weichen und die Oberleitungen fit gemacht, damit die Route als Ausweichstrecke für die Riedbahn genutzt werden kann. Die Riedbahn führt auf hessischer Seite am Rhein entlang und soll ab Juni saniert werden.