Nach dem Ende des Lokführer-Streiks hat die Gewerkschaft ver.di Streiks im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) angekündigt - auch in Rheinland-Pfalz.

Pendler müssen an diesem Freitag in Rheinland-Pfalz mit erheblichen Einschränkungen unter anderem bei Bussen und Straßenbahnen rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat bundesweit Beschäftigte in vielen kommunalen Verkehrsbetrieben zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Zentrale Streikkundgebung auf Theodor-Heuss-Brücke

Die zentrale Streikkundgebung soll ab 11 Uhr Uhr auf der Theodor-Heuss-Brücke stattfinden, die Wiesbaden und Mainz miteinander verbindet. Hier sollen Streikende aus Hessen und Rheinland-Pfalz sowie aus Baden-Württemberg und dem Saarland zusammenkommen.

Die ver.di-Vize-Chefin Christine Behle sagte, "wir haben einen dramatischen Mangel an Arbeitskräften im ÖPNV und einen unglaublichen Druck auf die Beschäftigten. In allen Tarifbereichen fallen täglich Busse und Bahnen aus, weil es nicht genug Personal gibt. Es muss dringend etwas geschehen, damit die Beschäftigten entlastet werden."

Behinderungen vor allem im Berufsverkehr

Auf Fahrgäste in Rheinland-Pfalz kommen damit an diesem Freitag erneut erhebliche Einschränkungen vor allem im Berufsverkehr zu. Erst an diesem Montag hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihren mehrtägigen Streik bei der Deutschen Bahn vorzeitig beendet. Dort gilt nun bis einschließlich 3. März eine Friedenspflicht.

Hintergrund der Warnstreiks sind Tarifverhandlungen

Hintergrund der geplanten Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen über die Arbeitsbedingungen, die im sogenannten Manteltarifvertrag geregelt sind.

Anfang Dezember hatte ver.di die Tarifrunde eingeleitet und Forderungen in allen 16 Bundesländern überreicht. Jeder Tarifbereich hat laut ver.di zwar eigenständige Forderungen. Im Kern gehe es aber überall um Entlastung und Themen wie Absenkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, kürzere Schichten oder die Verringerung unbezahlter Wegzeiten.

Betroffen insgesamt rund 130 kommunale Unternehmen

Von der Tarifrunde sind bundesweit über 130 kommunale Unternehmen und insgesamt rund 90.000 Beschäftigte in Städten und Landkreisen betroffen. Seit dem 1. Januar 2024 besteht in dem Tarifkonflikt keine Friedenspflicht mehr.