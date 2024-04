Landleben trifft ARD in Trier: Spannender Austausch

Vier Stunden vergingen wie im Flug. Es bleiben viele Ideen, was sich junge Menschen vom Land von den Medienschaffenden wünschen und viel Verständnis für den jeweils anderen.

Eine bunte Gruppe von jungen Leuten fand den Weg ins SWR Studio Trier. Kulturmanagerinnen, Winzer, Landwirte, Gründerinnen, Wissenschaftlerinnen bis zu politisch und sozial engagierten Menschen. Einer von ihnen war Yannick Zender, Landwirt aus der Eifel. Er wollte einen Einblick in die Arbeit der Redaktion bekommen und mit den Reporterinnen und Reportern ins Gespräch kommen.

"Es ist interessant, in Austausch zu kommen und nicht nur übereinander zu schimpfen."

Sein Fazit: "Es war interessant zu erfahren, wie auch im SWR Studio Trier Diskussionen geführt werden zu Themen und wie darüber berichtet wird. Es ist interessant, in Austausch zu kommen und nicht nur übereinander zu schimpfen."

So sieht das auch die Studioleiterin des SWR Studio Trier, Anja Weckmann. "Wir haben ganz viel mitgenommen von dem, was die Leute gesagt haben, auch Kritisches. Was ihnen wichtig ist, was sie aus der Region berichtet haben wollen."

"Wir haben vier Stunden diskutiert und die Leute haben es toll gefunden und wir auch."

Die Gäste haben angeregt, was sie wünschen, wovon sie einen Benefit haben wie Zusammenfassungen aus den verschiedenen Ausspielwegen, so dass sich junge Eltern mit wenig Zeit schnell und umfassend darüber informieren können, was in der Region Trier los ist. Die Anregungen sollen jetzt in die Redaktionsarbeit einfließen. "Wir haben vier Stunden diskutiert und die Leute haben es toll gefunden und wir auch", fasst Anja Weckmann zusammen.

Einblicke in die Arbeit der Redaktion

Das SWR Studio Trier arbeitet multimedial: Fernsehen, Radio, Online, Social Media. Über die Vielfalt der Ausspielwege waren viele Gäste überrascht. So auch Vanessa Weber-Mischke, Gründerin von "Saarkind". Und noch etwas hat sie erstaunt. "Ich war positiv überrascht, wie nah an den Menschen gearbeitet wird", sagt sie.

Die neuen Kontakte sollen künftig weiter gepflegt werden. Denn der Austausch bringt für beide Seiten viel. Da waren sich Medienschaffende und Mediennutzer einig.