Im öffentlichen Personennahverkehr wird es am Freitag fast deutschlandweit Einschränkungen geben. Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem Warnstreik aufgerufen.

Am Freitag kommt es im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wegen eines Warnstreiks fast deutschlandweit zu Einschränkungen. Zu der Aktion rief die Gewerkschaft ver.di am Montag auf. Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft über 130 kommunale Unternehmen und insgesamt rund 90.000 Beschäftigte in Städten und Landkreisen.

Sieben Städte in BW betroffen

In Baden-Württemberg sind laut der Gewerkschaft die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. ver.di rechnet damit, dass in diesen Städten den ganzen Freitag über keine Busse und Bahnen der bestreikten Verkehrsbetriebe fahren.

Eine zentrale Streikkundgebung soll am Freitag ab 11 Uhr auf der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden stattfinden. Dort sollen Streikende aus Hessen und Rheinland-Pfalz sowie aus Baden-Württemberg und dem Saarland zusammenkommen.

ver.di will bessere Arbeitsbedingungen

Mit dem Warnstreik will ver.di Druck in den Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr machen, die Gewerkschaft fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen. Zu den Kernforderungen gehören laut ver.di eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit, eine Erhöhung des Urlaubsanspruches, zusätzliche Entlastungstage für Schicht- und Nachtarbeit sowie die Begrenzung geteilter Dienste und unbezahlter Zeiten im Fahrdienst.

Bahnstreik der GDL vorzeitig beendet

Fahrgäste waren zuletzt immer wieder von Ausständen betroffen: Erst am Montagmorgen war der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn vorzeitig beendet worden. In den Tagen zuvor hatte es im Land sowohl im Fern- und Regionalverkehr wie auch bei den S-Bahnen nur ein stark reduziertes Angebot gegeben. In diesem Tarifkonflikt soll es bis einschließlich 3. März keine weiteren Ausstände geben. Größere Warnstreiks im kommunalen ÖPNV hatte es in Baden-Württemberg zuletzt im Frühjahr 2023 gegeben.