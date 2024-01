Große ver.di-Demo auf Theodor-Heuss-Brücke in Mainz

Pendlerinnen und Pendler müssen sich in Rheinland-Pfalz ab Donnerstagabend erneut auf Warnstreiks einstellen. Betroffen sind Busse und Straßenbahnen.

Der Streik bei der Deutschen Bahn ist gerade vorbei, da gibt es schon den nächsten Konflikt - dieses Mal im ÖPNV. In Rheinland-Pfalz sind viele Städte betroffen. Die Gewerkschaft ver.di hat Fahrerinnen und Fahrer dazu aufgerufen, Donnerstagabend ab 20 Uhr die Arbeit niederzulegen.

Wir haben einen dramatischen Mangel an Arbeitskräften im ÖPNV.

In allen Tarifbereichen würden täglich Busse und Bahnen ausfallen, weil es nicht genug Personal gebe, sagte ver.di-Vize-Chefin Christine Behle. "Es muss dringend etwas geschehen, damit die Beschäftigten entlastet werden."

Kundgebung auf Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden

Die zentrale Streikkundgebung soll am Freitag zwischen 10:45 Uhr und 13 Uhr auf der Theodor-Heuss-Brücke stattfinden. Erwartet werden etwa 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland.

Wie lange die Rheinbrücke für Autos gesperrt wird, konnte die Polizei am Dienstag noch nicht genau sagen. Ein mögliches Zeitfenster sei von 8 Uhr bis 15 Uhr, sagte ein Sprecher. Das kläre sich aber erst in den nächsten Tagen in Gesprächen mit den Verantwortlichen der Veranstaltung. Ob man trotz der Sperrung am Freitag mit dem Rad über die Brücke kommt, ist noch nicht bekannt.

Bestreikt werden private und kommunale Verkehrsunternehmen

Der Ausstand soll bis zum Ende der letzten Schicht am Freitag andauern. Auch Beschäftigte der privaten Busbetriebe beteiligen sich an dem Warnstreik. Betroffen sind zum Beispiel alle Betriebe und Standorte des KRN-Kommunalverkehrs Rhein-Nahe, der Mainzer Verkehrsgesellschaft, der Stadtwerke Pirmasens Verkehrs-GmbH, der Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG und der Stadtwerke Trier.

In Worms ist voraussichtlich der gesamte Stadtbusverkehr betroffen. Bestreikt werden auch die DB Regio Bus Mitte, die DB Regio Bus Rhein-Mosel und die Koblenzer Verkehrsbetriebe. In Frankfurt werden wohl U-Bahnen und Straßenbahnen stillstehen. Auch in Wiesbaden wird gestreikt.

Das fordert ver.di

Zu den Kernforderungen der Gewerkschaft ver.di gehören unter anderem eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit, eine Erhöhung des Urlaubsanspruches, zusätzliche Entlastungstage für Schicht- und Nachtarbeit. Im Saarland werden auch die Löhne und Gehälter der Beschäftigten verhandelt.