Ab Montag streiken wieder die Busfahrer - auch in der Pfalz

Schüler und Pendler brauchen ab Montag auch in der Pfalz gute Nerven: Bei den privaten Busunternehmen wird wieder gestreikt. Diesmal eine ganze Woche lang.

In weiten Teilen der Vorder- und Südpfalz geht ab Montag nichts mehr im Busverkehr: Laut dem Busbetreiber Palatina Bus liegen die Streikschwerpunkte in Ludwigshafen, Speyer und rund um Neustadt und Landau. Aber auch rund um Deidesheim könnte es schwierig werden. Der Geschäftsführer von Palatina Bus in Edenkoben sagte dem SWR, man bemühe sich um Notfallfahrpläne. Die könne man dann auf der Internetseite von Palatina Bus einsehen oder auf der Seite vom Verkehrsverbund Rhein Neckar. Neben den Busfahrern von Palatina Bus streiken auch die Mitarbeiter von DB Bus.

Was will die Gewerkschaft?

Die Gewerkschaft ver.di sagt: Es gab eine Frist bis Ende letzter Woche auf das ver.di-Angebot einzugehen. Diese Frist habe die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz verstreichen lassen und daher müsse man jetzt streiken. Der SWR hat mit beiden Seiten gesprochen und die Fronten scheinen im Moment maximal verhärtet: Die Arbeitgeber sind nicht bereit, den rund 4.000 Busfahrern im ÖPNV mehr als 2,5 Prozent mehr Lohn zu geben, nur die Reisebusfahrer sollen deutlich mehr bekommen. Argument der Arbeitgeber: Für den ÖPNV ist ja die öffentliche Hand zuständig und die kann einfach nicht mehr bezahlen.

Dem widerspricht ver.di allerdings deutlich: In Baden-Württemberg sei gerade für diesen Bereich ein Tarifvertrag abgeschlossen worden, der den privaten Busfahrern im ÖPNV 700 Euro mehr Brutto-Gehalt beschert. Das müsse in Rheinland-Pfalz auch möglich sein. Deswegen gibt es am Donnerstag auch eine Demonstration vor dem Landtag in Mainz.