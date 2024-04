Am vergangenen Wochenende ist eine 16-Jährige mit ihrem Motorrad in Speyer verunglückt: Sie starb im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal will nun herausfinden, wie das passieren konnte.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat die Obduktion der tödlich verunglückten 16-jährigen Fahrerin in Auftrag gegeben. Ein erstes Ergebnis könnte bereits am Donnerstag vorliegen, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber dem SWR.

Die 16-jährige Fahranfängerin war am Sonntag mit ihrem Motorrad in einem Industriegebiet in Speyer von der Straße abgekommen, gegen einen Laternenpfahl geprallt und durch die Luft geschleudert worden. Laut Oberstaatsanwalt Ströber ist auch ein Gutachten zur Unfallursache in Auftrag gegeben.

Motorrad-Hersteller wirbt mit "echtem Racing-Feeling"

Die Jugendliche war laut Polizei Speyer mit einem Motorrad der österreichischen Marke KTM, Modell RC125 unterwegs. Laut Hersteller "ist die KTM RC 125 bereit, auf der Rennstrecke und der Straße auf die Jagd zu gehen und dabei echtes Racing-Feeling zu verbreiten." Sie ist 15 PS stark, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 110 Stundenkilometern.

Hinweise und Tipps zur Fahrsicherheit Technik und Sicherheit Beachten Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit vorgeschriebenem Luftdruck Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung! Zur gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm, Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen vermindern Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit Sie besser gesehen werden Fahrtipps Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht Fahren Sie vorausschauend Seien Sie stets bremsbereit Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an Schneiden Sie keine Kurven In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein Motorrad-Sicherheitstraining Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz

Mehrere Unfälle mit minderjährigen Motorradfahrern

Zum Start der Motorradsaison gab es in den vergangenen Tagen in der Pfalz gleich mehrere Unfälle mit minderjährigen Bikern: Am Samstag war ein 16-Jähriger zwischen Frankweiler und Albersweiler im Kreis Südliche Weinstraße mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und gestürzt. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass er zu schnell unterwegs war.

Am Dienstagabend verunglückte ein 16-Jähriger auf der B39 in Speyer: Laut Polizei fuhr der Jugendliche auf eine Ampel zu. Als die auf Rot schaltete, stieg er derart auf die Bremse, dass sich sein Motorrad überschlug. Auch er landete im Krankenhaus.