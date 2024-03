Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Polizeiauto in Ludwigshafen

per Mail teilen

In Ludwigshafen ist am Sonntag ein Motorradfahrer mit einem Streifenwagen der Polizei zusammengestoßen. Der 84-Jährige wurde dabei tödlich verletzt.

Der Unfall passierte gegen 17 Uhr im Ludwigshafener Stadtteil Ruchheim auf der Maxdorfer Straße. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt. Das Auto stieß dabei an einer Kreuzung mit dem Motorrad eines 84-Jährigen zusammen. Der Mann sei noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen gestorben.

Weitere Unfälle mit Motorrädern im Norden von RLP

Die Maxdorfer Straße sowie die Zu- und Abfahrten zur A650 seien während der Unfallaufnahme komplett gesperrt worden. Die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter beauftragt, der den genauen Unfallhergang aufklären soll. Die Polizei hat bereits angekündigt, am Montag weitere Einzelheiten zum Unfall zu veröffentlichen.

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz kam es am Wochenende zu mehreren Unfällen, an denen Motorradfahrer beteiligt waren.