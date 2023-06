Schwerer Unfall auf B10 bei Rinnthal nach epileptischem Anfall

per Mail teilen

Die B10 zwischen Rinnthal und Sarnstall (Kreis Südliche Weinstraße) war wegen eines schweren Unfalls mit vier Fahrzeugen am Mittwochnachmittag fast bis Mitternacht gesperrt.

Die Bundesstraße ist nach Polizeiangaben wieder frei. Die Räumungsarbeiten seien beendet.

Unfallhergang auf südpfälzischer B10 nun klar

Nach Angaben der Polizei war eine 30-jährige Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz am Mittwochnachmittag auf der B10 zwischen Rinnthal und Sarnstall in Richtung Landau unterwegs, als sie einen epileptischen Anfall erlitt und die Kontrolle über ihr Auto verlor, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Dadurch sei sie zunächst auf den Lastwagen vor ihr aufgefahren. Danach stieß ihr Auto mit einem anderen Pkw zusammen. Dieser geriet durch den Zusammenstoß in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Vater der Frau, der neben ihr saß, habe noch ins Steuer gegriffen und vergeblich versucht, den Unfall zu verhindern. Die Polizei untersucht nun, ob die Frau mit ihrer Krankheit überhaupt ein Auto fahren durfte.

Drei Rettungshubschrauber im Einsatz - drei Menschen eingeklemmt

Laut Polizei wurden bei dem Unfall alle vier Insassen der beiden beteiligten Pkw schwer verletzt. Drei von ihnen waren in den Autos eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die Schwerverletzten kamen mit drei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser. Ein Lkw-Fahrer erlitt leichtere Verletzungen.

Die B10 war wegen der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme insgesamt fast neun Stunden lang gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro.