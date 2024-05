Unwetter mit Starkregen in RLP möglich

Nach dem sommerlichen Maifeiertag könnte es heute in Rheinland-Pfalz örtlich ungemütlich werden. Der Wetterdienst rechnet mit kräftigen Gewittern und großen Regenmengen.

In Rheinland-Pfalz ist nach Auskunft von SWR-Wetterexperte Peter Schwarz vor allem der Nordwesten betroffen. Am Nachmittag kommt demnach von Südwesten her Dauerregen auf, der sich die Nacht über hält. Vereinzelt kann es auch gewittern. Nördlich der Mosel, in den Regionen um Mendig, Mayen und Adenau kann es, so Schwarz, sehr ergiebig regnen. Örtlich könnten Keller vollaufen und kleinere Flüsse über die Ufer treten.

Derzeit noch keine offizielle Unwetterwarnung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bis zum späten Vormittag für Rheinland-Pfalz noch keine offizielle Unwetterwarnung ausgesprochen. Aber auch der DWD spricht von steigender Gewitterneigung ab dem Nachmittag in der feucht-warmen Luft. Dabei könne es örtlich Starkregen bis zu 40 Liter je Quadratmeter pro Stunde geben, auch Hagel sowie Sturmböen bis 85 km/h sind möglich. Über die Warn-App NINA gibt es eine Vorwarnung vor möglichem Unwetter im Ahrtal.

Hochwasserwarnung an der Ahr über KatWarn

Für die Region an der Ahr gilt aktuell eine Hochwasserwarnung. Die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz hat die Warnung über die Warnapp KatWarn herausgegeben. Demnach kann es an der Ahr und umliegenden Bächen in den nächsten 48 Stunden zu Hochwasser kommen. Wo genau, zu welchem Zeitpunkt und wie hoch das Wasser steigen wird sei noch nicht absehbar, heißt es in der Meldung.

Vorsicht im Freien vor Blitzen und Überschwemmung

Camper in freiem Gelände - besonders in Mulden oder Senken in der Nähe von kleinen Bächen - sollten aufpassen und besser das Feld räumen, warnt der DWD. Die Gewitter könnten sehr blitzintensiv sein, also sollte man nie unter Bäumen Schutz vor Blitzschlag suchen. Außerdem könnten durch stürmische Böen Äste abbrechen oder Bäume umstürzen.

Unter Umständen kann es zu Hagel mit Korngrößen von bis zu zwei Zentimetern kommen, oder zu Hagelansammlungen, die die Kanalisation verstopfen.

In der Nacht zum Freitag beruhigt sich demnach das Wetter wieder. Der Tag wird dann deutlich kühler als zuletzt mit höchstens noch 11 bis 18 Grad.