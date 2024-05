Live-Ticker: Unwetter ziehen über RLP hinweg

Hagel, Sturmböen, Gewitter - aktuell sind zahlreiche Straßen in RLP überflutet, Keller müssen ausgepumpt werden. Aktuelle Infos hier im Ticker.

22:23 Uhr Aktuelle Infos auch auf unseren Social-Media-Accounts Wie ist die Lage in Rheinland-Pfalz durch die Unwetter? Auch auf Instagram und Facebook informieren wir über die Lage und zeigen aktuelle Bilder aus den betroffenen Regionen.

22:06 Uhr Aktuelles Video aus Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Feuerwehr ist aktuell im Dauereinsatz. An vielen Orten ist die Lage ähnlich wie hier im Ortsteil Bad Neuenahr. Voll gelaufene Keller, überflutete Straßen, Gullydeckel, aus denen das Wasser drückt.

22:00 Uhr Keine Schäden in Mainz, im Landkreis Mainz-Bingen und Alzey-Worms In Mainz, im Landkreis Mainz-Bingen und Alzey-Worms ist es trotz Gewitters und Regens bisher laut Feuerwehr zu keinen nennenswerten Einsätzen gekommen.

21:54 Uhr Update aus der Technischen Einsatzleitung Ahrweiler Nach Informationen der Einsatzleitung Ahrweiler stabilisiert sich die Lage, aber weiterhin seien etwa 300 Einsätze im Gange und 200 Einsatzkräfte unterwegs. Schwerpunkt sei Bad Neuenahr-Ahrweiler. Es wird mit weiterem Regen gerechnet, die Einsatzleitung Ahrweiler geht aber von einer Entspannung der Lage aus.

21:46 Uhr Offizielle Gefahreninformation des Landkreis Ahrweiler Der Landkreis Ahrweiler hat soeben eine offizielle Gefahreninformation veröffentlicht. Diese lautet wie folgt:



"Im Bereich des Landkreises Ahrweiler ist es vor allem in den Kommunen Grafschaft, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig zu überfluteten Kellern und Straßenzügen sowie Verschmutzungen von Straßen gekommen. U.a. stehen die Tunnelanlagen auf der Umgehung Bad Neuenahr (B 266) aktuell unter

Wasser. Mit weiteren Niederschlägen ist in der kommenden Nacht bis zum Morgen zu rechnen; beachten Sie die jeweils aktuellen Wettervorhersagen. Die Technische Einsatzleitung (TEL) beobachtet die Lage weiterhin aufmerksam und wird seit dem Nachmittag von einem Meteorologen vor Ort unterstützt. Handlungsempfehlung: Gehen Sie bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen.

Fahren Sie nicht durch überflutete Straßen.

Schon eine geringe Wasserhöhe kann die Steuerung behindern. Schalten Sie Strom, Gas und Heizungen in gefährdeten Räumen ab.

Eine Stromschlaggefahr besteht bereits bei Kondenswasser! Liegt der Stromkasten im überfluteten Raum, betreten Sie diesen nicht, sondern informieren Sie die Feuerwehr (112).

Passen Sie Ihr Verhalten im Straßenverkehr den Verhältnissen an.

Halten Sie Abflüsse und Schächte frei, damit das Wasser abfließen kann.

Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist."

21:36 Uhr Video von X-Userin Mara aus Bad Neuenahr-Ahrweiler Viele Videos von Gewittern und Regen gibt es aktuell auch in den sozialen Netzwerken. Ein Video von X-Userin Mara aus Bad Neuenahr-Ahrweiler zeigt enorme Mengen Wasser, die von den Weinbergen herabfließen. Mann hat noch Wasser und Brot gekauft, die Räder haben wir hochgeholt, alle technischen Geräte laden, Kerzen, Flutlampe, alles bereit. Es regnet wieder. Heute Nacht werde ich wohl nicht gut schlafen. Hier noch ein Video vom Gewitter, ca. 18 Uhr. Das Wasser von den Weinbergen. 😳 pic.twitter.com/aXCeDtJO0g

21:26 Uhr Update zur Lage im Kreis Ahrweiler Derzeit kursieren Gerüchte, dass in der Gemeinde Grafschaft, Ortsgemeinde Vettelhoven, Evakuierungen laufen. Dies sind Falschmeldungen, berichtet die Kreisverwaltung Ahrweiler. Es gibt derzeit keine Verletzten und es laufen keine Menschen-Rettungen. Für den Landkreis Ahrweiler gilt derzeit eine Unwetterwarnung der Stufe drei von vier.

21:24 Uhr Verspätungen am Frankfurter Flughafen Am Flughafen Frankfurt wurden während des Gewitters routinemäßig keine Maschinen be- oder entladen. Das diene dem Schutz des Personals, erklärte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Viele Abflüge und Ankünfte am Abend verspäteten sich.

21:19 Uhr Kreis Ahrweiler übernimmt Einsatzleitung Aufgrund einer hohen Anzahl an Einsätzen im Bereich der Städte Sinzig, Remagen, Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Gemeinde Grafschaft – mit einem Einsatzschwerpunkt in Bad Neuenahr-Ahrweiler – hat der Kreis Ahrweiler die Einsatzleitung übernommen. Die Einsatzleitung bittet die Bevölkerung, Warnungen aufmerksam zu verfolgen. Die Lage wird aktuell so beschrieben: Derzeit sind keine Personenschäden bekannt.

Aktuell liegen mehr als 300 Einsätze vor.

Die Technische Einsatzleitung (TEL) beobachtet die Lage weiterhin aufmerksam und wird seit dem Nachmittag von einem Meteorologen vor Ort unterstützt.

21:16 Uhr Update aus der Eifel Mehrere Häuser im Eifel-Ort Glaadt sind bei einem schweren Unwetter am Abend überflutet worden. Rund ein Dutzend Menschen musste nach Angaben der Feuerwehr ihre Wohnungen verlassen. Unser SWR-Reporter Christian Altmayer berichtet, dass sich aktuell noch eine Person in ihrem Haus befinde. Sie weigere sich, das Gebäude zu verlassen. In Gefahr sei der Einwohner aber nicht, so die Feuerwehr. Das Wasser stehe zurzeit 90 Zentimeter hoch im Ort. Die Feuerwehrleute müssten nun abwarten, bis der Pegel langsam sinke, um die vollgelaufenen Keller und Wohnungen leerzupumpen. Derweil laufen in den Nachbarorten Schüller und Esch so wie im angrenzenden Eifelkreis Bitburg-Prüm mehr als 30 Einsätze.

21:11 Uhr Erd- und Hangrutsche im Hunsrück und Moseltal Am Nachmittag war bereits über den Hunsrück und das Moseltal ein schweres Gewitter gezogen. Dort gab es Erd- und Hangrutsche rund um Morbach und bei Traben-Trarbach. Die Feuerwehren konnten die betroffenen Straßen aber wieder räumen. Video herunterladen (43,2 MB | MP4)