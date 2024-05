Eifel-Ort Glaadt steht unter Wasser, Häuser überschwemmt

Ein schweres Gewitter zieht derzeit über die Eifel. In Glaadt, einem Ortsteil von Jünkerath, wurden 40 Häuser überflutet. Einige Menschen mussten sich in Sicherheit bringen.

Markus Keppler hat eine lange Einsatznacht hinter sich. Der Kreisfeuerwehrinspekteur und seine Leute mussten noch Stunden warten, bevor sie in Glaadt die Häuser auspumpen konnten. Zwischenzeitig standen die Fluten im dem Ortsteil von Jünkerath über einen Meter hoch.

Stundenlang regnete es Donnerstagnacht und die Brühe lief von den Hügeln in das Dorf im Kylltal. Rund 40 Häuser wurden dabei überflutet, Keller und Erdgeschosse liefen voll. Mindestens drei Autos wurden von den Strömen mitgerissen. Den Schaden kann noch niemand abschätzen. Denn nicht jeder habe es geschafft, sein Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Mehrere Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen und bei Verwandten unterkommen, erzählt Keppler.

Das Wasser in Glaadt stand zwischenzeitig einen Meter hoch. Danach fiel der Pegel wieder. Winkler TV

Kreisfeuerwehrchef: Hochwasser reißt alte Wunden auf

Eine Person habe sich bis zuletzt geweigert, das Haus zu verlassen. "In Gefahr war aber niemand", sagt Keppler. Überhaupt sei keiner verletzt worden, "es geht allen gut". Das Hochwasser habe bei vielen Glaadtern aber "alte Wunden aufgerissen", sagt der Kreisfeuerwehrinspekteur. Denn die Ortschaft wurde bei der Flutkatastrophe vor drei Jahren bereits überschwemmt: "Das steckt vielen Leuten noch in den Knochen. Das haben wir an den Gesprächen mit den Leuten gemerkt."

Schlimmes Déja-vu für die Einwohner: Der Ort wurde bereits bei der Flutkatastrophe vor drei Jahren überschwemmt. Winkler TV

Rund 40 Einsätze rund um Prüm, Turnhallen voll mit Wasser

Glaadt hat es nach Angaben von Keppler am Schlimmsten getroffen. Doch auch in den Nachbarorten Schüller und Esch wurden Gebäude und Straßen überschwemmt. Und auch aus dem angrenzenden Eifelkreis Bitburg-Prüm berichtet Kreisfeuerwehrinspekteur Jürgen Larisch von mehr als 40 Einsätzen, zum Beispiel in Prüm, Niederprüm, Schwirzheim und Rommersheim.

Neben mehreren Häusern waren die Einsatzkräfte auch in drei Turnhallen unterwegs und mussten Wasser abpumpen. Feuerwehr Prüm

Gerettet werden musste niemand, sagt Larisch. Knapp 100 Feuerwehrleute waren im Kreis unterwegs - zum Beispiel an drei Turnhallen in der Stadt Prüm, die mit Wasser vollgelaufen waren. Sie wurden ausgepumpt und von Geröll und Schlamm befreit.

Hangrutsche und Hagel im Hunsrück

Danach blieb die Lage ruhig. Zur Sicherheit kontrollierten die Einsatzkräfte noch die Pegel der Flüsse Nims und Prüm. Dort sank aber der Wasserstand. Am Mittag mussten Feuerwehrleute in der Region Trier bereits zu rund 60 Einsätzen ausrücken. Erst zog das Gewitter über den Hunsrück. Vor allem rund um Morbach wurden mehrere Straßen und Keller überflutet, sagte der Bürgermeister Andreas Hackethal. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren zeitweise im Einsatz.

Die Bundesstraße 269 zwischen Morbach und Gonzerath ist inzwischen nicht mehr gesperrt. Der Regen hatte einen Erdrutsch ausgelöst. Doch binnen Minuten hatten Bauarbeiter mit einem Bagger die Straße frei geschaufelt, sagt Jörg Teusch, Kreisfeuerwehrinspekteur im Landkreis Bernkastel-Wittlich.

Einsätze auch an der Mosel, keine Verletzten in der Region

Schnell zog das Gewitter am Nachmittag dann weiter über das Moseltal. Auch zwischen Kröv und dem Traben-Trarbacher Stadtteil Wolf kam es zu einem Hangrutsch. Und dort sind am Nachmittag auch erdnussgroße Hagelkörner vom Himmel gefallen.

Über Morbach ist am Donnerstagnachmittag ein schweres Unwetter hinweggezogen. SWR Florian Blaes

"Es gab aber nur Sachschäden", sagt Jörg Teusch. Verletzt worden sei in der Eifel, im Hunsrück und an der Mosel niemand, heißt es bei der Leitstelle in Trier. Am frühen Abend verlagerte sich das Unwetter dann weiter Richtung Norden. Für einige Feuerwehrleute – zum Beispiel aus dem Kreis Cochem-Zell – ging der Einsatz aber trotzdem weiter. Denn die sind dann zur Unterstützung der Kollegen ins Ahrtal gefahren.