Christian Altmayer arbeitet als Multimedia-Reporter für SWR Aktuell im Studio Trier.

Christian Altmayer SWR

Ich bin nach einigen Jahren als Redakteur bei einer Regionalzeitung Anfang 2022 beim SWR angekommen. Seitdem bin ich vor allem für Online-Artikel und Hörfunk im Einsatz.

Heimat

Ich bin im Saarland aufgewachsen, wohne aber seit Jahren in der Region Trier. Ich habe in Trier studiert und habe dort anschließend bei einer Regionalzeitung volontiert. Seit einiger Zeit wohne ich aber nicht mehr in der Stadt, sondern in einem Dorf in der Nähe von Wittlich. Hier in der Eifel habe ich ein neues Zuhause gefunden. Ganz abgeschnitten sind meine saarländischen Wurzeln nicht. Den Dialekt wird man so schnell nicht los.

Motivation

Ich wusste schon in der Schule, dass ich Journalist werden will. Journalisten haben mich in Filmen und Büchern immer fasziniert, vor allem wenn sie Geheimnisse ans Licht gebracht haben. Mein Antrieb ist es weiterhin, Verborgenes aufzudecken und spannende Geschichten zu erzählen. Das Schöne am Job ist aber auch, ständig neue Leute kennenzulernen und sich mit Themen zu befassen, die einem sonst nicht in den Sinn gekommen wären.

Freizeit

Wenn ich gerade nicht für den SWR unterwegs bin, dann vielleicht mit meiner Band. Neben dem Gitarrespielen, lese und reise ich gerne.