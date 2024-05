Das Open Ohr in Mainz ist Kult und fester Bestandteil des Festival-Kalenders. Zum 50. Mal wird über Pfingsten wieder getanzt, diskutiert und gefeiert.

Das Motto in diesem Jahr lautet: Kunst, Kritik, Krawall. Und es macht deutlich, dass das Open Ohr Festival in Mainz mehr ist als nur fröhliches Bühnenprogramm und gute Laune. Dieses Jahr soll es nach Angaben der Veranstalter um die Grundidee des Festivals gehen: um die Kunst selbst.

In diesem Jahr geht es um die Fragen was darf Kunst, wo beginnt Kunstfreiheit, wo endet sie? Und was müssen wir als Gesellschaft für die Kunst tun? Diese und noch viele weitere Fragen werden in Diskussionsrunden oder Vorträgen besprochen. Und natürlich gibt es wieder jede Menge Musik, ein Kinderprogramm und Filmvorführungen. Hier geht es zum Jubiläumsprogramm.

TICKETS UND ANREISE - Das Open Ohr Festival beginnt am Freitag, 17.05.24 um 19 Uhr und endet am Pfingstmontag. Der letzte Programmpunkt beginnt um 17 Uhr. - Es gibt nur noch Tageskarten, die am jeweiligen Tag an den Kassen auf der Zitadelle gekauft werden können. - Die schnellste Verbindung vom Hauptbahnhof zum Zitadellengelände ist mit den Straßenbahnlinien 50, 52 oder 53 bis Haltestelle "Am Gautor" (Linien in Richtung Hechtsheim). Von dort sind noch etwa zehn Minuten zu Fuß zum Festivalgelände. Quelle: Veranstalter

Stadt Mainz und Freie Projektgruppe veranstalten das Festival

Das Amt für Jugend und Familie der Stadt und die Freie Projektgruppe veranstalten das Festival, das jedes Jahr unter einem anderen Motto steht. Was sich in all den Jahren aber nicht verändert hat, ist, dass das Festival ein Treffpunkt ist, bei dem Mainstream und Konsum nicht im Mittelpunkt stehen.

Gute Laune beim Open Ohr Festival Jahr 2003. IMAGO MAGO / Sämmer

Rücksichtsvoll kiffen

Das Thema Kiffen beschäftigt auch hier die Veranstalter. Zwar sei es nicht ausdrücklich verboten, die Veranstalter bitten aber dennoch um ein rücksichtsvolles Miteinander. Alle sollen sich auf dem Festival gleichermaßen wohl fühlen können.