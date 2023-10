Ich arbeite seit Oktober 2018 als multimediale Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Mainz. Vorher habe ich das journalistische Volontariat beim SWR gemacht und bin dafür anderthalb Jahre lang durch den Südwesten gereist, unter anderem mit Stationen in Freiburg, Mannheim, Stuttgart und Baden-Baden. Meinen ersten Job beim SWR hatte ich 2015 als freie Mitarbeiterin bei SWR1 Rheinland-Pfalz.

Meine Heimat

… ist für mich eher ein Gefühl als ein bestimmter Ort, weil ich schon ein bisschen herumgekommen bin. Heimat ist für mich überall dort, wo ich mich sehr wohlfühle, und wo Menschen sind, die mir viel bedeuten. Es sind Orte, in denen mir warm ums Herz wird, wenn ich nach wenigen Tagen oder auch einer längeren Zeit dorthin zurückkehre. Ursprünglich komme ich aus Aachen, habe meine Kindheit im nahegelegenen Belgien verbracht und meine Jugend in der Region Hannover. Nach weiteren Lebensabschnitten in Bremen, Avignon und Biberach an der Riss bin ich schließlich in Mainz gelandet.

Mein Antrieb

… sind die vielen Geschichten, Orte und Persönlichkeiten, die ich ohne meinen Job als Journalistin nie kennenlernen würde. Und dass ich meiner Verantwortung in diesem Job, die Menschen unabhängig, ausgewogen und vielfältig zu informieren und auch ein Stück weit zu unterhalten, jederzeit gerecht werden möchte.

Journalistisch prägend für mich

… war auf jeden Fall das journalistische Volontariat beim SWR. Eine sehr spannende, ereignisreiche und intensive Zeit, in der ich wahnsinnig vielen Menschen begegnet bin, viel ausprobieren und lernen durfte. Aber auch meine ersten journalistischen Schritte beim Lokalradio und Lokalfernsehen in Hannover und Oldenburg haben dazu beigetragen, dass ich heute da stehe, wo ich bin.

Sarina Fischer

Reporterin und Redakteurin

Am Fort Gonsenheim 139

55122 Mainz