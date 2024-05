Jubiläums-Ausgabe

Das Open Ohr Festival auf der Zitadelle in Mainz gilt als das am längsten bestehende jugendpolitische Themen-Festival in Deutschland. 2024 feiert es sein 50-jähriges Bestehen.

Gegründet 1974, findet das Festival seit 1975 jährlich auf der Mainzer Zitadelle statt und ist gewissermaßen ein Kind des Burg Waldeck Festivals. Waldeck 75 Jahre RLP - Die größten Festivals Burg Waldeck Festival Open Air macht was her - und in der Hinsicht hatte Rheinland-Pfalz die Nase vorn! Denn die Festivals auf der Burg Waldeck im Hunsrück gelten als die ersten Freiluftkonzerte Deutschlands. Musik, Politik und Kleinkunst Mit wechselndem, aber immer politisch brisantem Motto, setzt man auf eine Gleichwertigkeit von Musik, Kleinkunst, Workshops und Gesprächsforen zum jeweiligen Thema. Veranstaltet wird das Open Ohr bis heute vom Jugendamt Mainz und der Freien Projektgruppe. Die Besucher sollen sich einbringen können. Ein kleines Woodstock Das musikalische Angebot umfasst Rock, Folk und Jazz. Etablierte Künstler finden sich im Programm ebenso wie Newcomer. Jeweils an Pfingsten verwandeln bis zu 9.000 zumeist jugendliche Besucher das Festivalgelände in ein kleines Woodstock. Und der eine oder andere Alt-Hippie lässt sich auch blicken... Radiobeitrag von 2014 über die Anfänge des Open Ohr. Bei seiner Premiere 1975 hatte es schon ein Motto: "Hits und Antihits"... Audio herunterladen (2,6 MB | MP3) Zur offiziellen Homepage des Open Ohr Festivals.