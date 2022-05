75 Jahre RLP - Die größten Festivals

Ein Open Air macht was her - und in der Hinsicht hatte Rheinland-Pfalz die Nase vorn! Denn die Festivals auf der Burg Waldeck im Hunsrück gelten als die ersten Freiluftkonzerte Deutschlands.

Folklore, Chansons und politische Diskussionen Die 1964 von der Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck e.V. organisierte Konzertreihe war ursprünglich als ein Forum für Chanson und Folklore gedacht, entwickelte aber im weiteren Verlauf der 60er zunehmend politischen Anspruch und Relevanz. Das lässt sich allein anhand der Festival-Titel gut nachvollziehen. Festival-Titel von 1964 bis Ende 1969 1964: "Chanson Folklore International - Junge Europäer singen"

1965 und 1966: "Chanson Folklore International"

1967: "Das engagierte Lied"

1968: "Lied ‘68"

1969: "Waldeck 69 - Gegenkultur" Radioreportage: Das Burg Waldeck Festival 1968 Proteste, Sabotage und ein Übertragungswagen im Schlamm. Audio herunterladen (2,1 MB | MP3) Karrierestart der Liedermacher Die Waldeck-Festivals waren gewissermaßen die Kaderschmiede für die deutsche Liedermacher- und Protestsong-Szene der 1970er. Hier begannen die Karrieren von Franz-Josef Degenhardt, Hannes Wader und Reinhard Mey. Hier fanden Folkies und Polit-Aktivisten zusammen - und auch jede Menge Konfliktlinien untereinander. Durch die Leute, die ich da gesehen habe, hatte ich solch eine Lust gekriegt, als Musiker weiterzumachen. Das Ende der Waldeck-Festivals Als am Ende des Jahrzehnts die Rockmusik den Soundtrack zur Gegenkultur lieferte, gab man die Festivalreihe auf. Auch heute noch veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck jährlich an Pfingsten ein Liederfest - allerdings in wesentlich kleinerem Rahmen als in den Tagen, als bis zu 6.000 Zuschauer und Zuhörer auf dem Gelände der Burgruine zusammenfanden. Die 60er Jahre - Das bewegte die Menschen Die 68er Bewegung in Deutschland Die 1960er waren ein Jahrzehnt der Bewegungen und des Protests. Besonders die Studentenbewegungen blieben in Erinnerung. In vielen Deutschen Universitätsstädten gingen Studenten auf die Straße, um gegen bestehende Gesellschaftsstrukturen zu protestieren. Auch gegen den Vietnamkrieg, das veraltete Hochschulwesen und die fehlende Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit wurde demonstriert. Bau der Berliner Mauer, August 1961 "Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten!", hieß es noch zwei Monate vorher, im Juni 1961. Doch dann begannen am frühen Morgen des 13. August 1961 die Mauerbauarbeiten in Berlin. Zunächst noch mit bewaffneten Streitkräften der DDR, Straßensperren und Stacheldraht. Laut der Bundeszentrale für Politische Bildung kamen bis zum Mauerfall 1989 mindestens 140 Menschen beim Fluchtversuch oder im Zusammenhang mit dem DDR Grenzregime ums Leben. Erste Mondlandung, Juli 1969 "Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit" - ein Satz, der in die Geschichtsbücher einging. Gesagt in dem Moment, als der US-amerikanische Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch am 21. Juli 1969 den Mond betrat. Die Mondlandung wurde zu einem medialen Großereignis. 500-600 Millionen Menschen schauten sich nach Angaben des Deutschen Rundfunkarchivs die Live-Übertragung im Fernsehen an.