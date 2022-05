75 Jahre Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Wir feiern das Landesjubiläum Online mit einer spannenden Zeitreise durch die bedeutendsten Festivals, die in den letzten 75 Jahren Rheinland-Pfalz mitprägten.

Festivals als Spiegel der Generationen

Festivals sind und waren nicht nur reine Musik-Events - sie spiegeln auch den Zeitgeist, das Lebensgefühl und die Zukunftserwartungen einer ganzen Generation wider. Und zur Zeit sind die Themen der 80er aktueller denn je. Damals wie heute erschüttert das internationale Wettrüsten oder die Situation in Tschernobyl die Welt.

Zwischen Protest und Partylaune

Nach den Anfängen 1964 auf der Burg Waldeck, wurden vor 40 Jahren die Festivals immer lauter, größer und kommerzieller. Nach vielen Jahren von politisch geprägten Veranstaltungen, wollten die Fans vor allem eins: Spaß mit ihren Stars, ob nun bei Rock am Ring in der Eifel oder dem Techno-Festival Nature One im Hunsrück. Ein Lebensgefühl, dass wir heute nur zu gut nachvollziehen können.

Klingt spannend?! Dann tauchen Sie ein in die rheinland-pfälzische Musikwelt der letzten Jahrzehnte.