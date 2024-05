HVO100 - ein neuer Dieselkraftstoff - Pflanzenöl so aufbereitet, dass Fahrzeuge den Kraftstoff vertragen. Er soll weniger umweltschädlich sein als normaler Diesel. Am Donnerstag wurde einer der ersten Lkw damit betankt. Auf einer Tankstelle in Diez, der ersten in Rheinland- Pfalz.