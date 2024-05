per Mail teilen

In Glaadt, einem Ortsteil von Jünkerath, wurden durch das Unwetter am späten Donnerstagabend viele Häuser überflutet. Die Schäden im kleinen Eifelort sind hoch.

Am Morgen nach dem schweren Unwetter laufen heute die Aufräumarbeiten. Wegen starker Regenfälle waren in Glaadt, einem Ortsteil von Jünkerath, am Donnerstagabend mehr als 40 Häuser überflutet worden. Nun geht es darum, Straßen und Gebäude von Schlamm und Geröll zu befreien.

Am Morgen danach sieht es dort immer noch schlimm aus. Der Schlamm steht Zentimeter hoch auf der Straße. Auch die Straße ist ein bisschen abgesackt. Der ganze Ort ist voller Schlamm und Geröll. Das Hochwasser hat die Gärten und Terrassen, Garagen und Wohnzimmer der Leute verwüstet, Autos wurden fortgerissen.

Die Einwohner sind jetzt mit den Reinigungs- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Viele fühlen sich an die Flut 2021 erinnert. Bei der Flutkatastrophe vor rund drei Jahren war hier vielen Menschen schon einmal ein großer Schaden entstanden. Viele hatten ihre Häuser gerade erst renoviert. Und dann kam am Donnerstag die Flut zurück. Der Schaden dürfte nach Schätzungen der Feuerwehr vor Ort in die Millionen gehen.

Das Haus gerade renoviert und nun wieder alles zerstört

Anwohner Hartmut Netten hat auf das Haus seines Sohnes aufgepasst, während dieser im USA-Urlaub war. Dass so eine Katastrophe über ihn hereinbricht, hat er nicht erwartet. Von den Bildern des gestrigen Abends ist er heute noch sichtlich geschockt. "Ein Sturzbach! Das kam oben von dem Hang da runter, durch die Gärten und alles ins Haus."

Er habe noch versucht zu retten, was zu retten ist. Erst vor drei Jahren habe sein Sohn das Haus gekauft. Eineinhalb Jahre Arbeit hatten sie in die Renovierung gesteckt. Nun sei die untere Etage komplett zerstört. Etwa 40 Zentimeter habe das Wasser daringestanden. Harmut Netten geht von rund 100.000 Euro Schaden aus. Seinen Sohn hat er bereits informiert. Der versuche jetzt so schnell wie möglich nach Hause zu kommen.

Auch bei Marco Assenmacher sieht es nicht besser aus. Er war bereits von der Juli Flut im Sommer 2021 betroffen. 180.000 Euro Schaden hatte er damals. Wie viel es jetzt wird, weiß er noch nicht. "Wir sind gerade fertig mit renovieren. Der Schaden ist noch nicht ganz abgeschlossen, draußen hat die Terrasse gefehlt jetzt ist die Terasse richtig kaputt – naja wir machen das Beste draus", sagt er.

Feuerwehr: Alle vollgelaufenen Häuser ausgepumpt

Nach Angaben der Feuerwehr sind mittlerweile alle der vollgelaufenen Häuser ausgepumpt. Teilweise wurden Straßen beschädigt, sagte Ingo Klinkhammer, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Gerolstein, dem SWR. Bei einer kleinen Brücke habe sich z.B. die Teerdecke angehoben. Bei einer größeren Brücke seien die Widerlager freigespült worden. Da müsse der Straßenbaulastträger prüfen, ob diese noch verkehrstüchtig ist.

Die Einwohner bekommen u.a. auch Hilfe vom Deutschen Roten Kreuz. Laut Silke Meyer von der Hochwasserhilfe könne das DRK auf jeden Fall Trocknungsgeräte anbieten. Man könne auch Kontakte zu anderen Hilfsorganisationen herstellen, zum Beispiel zur Diakonie, Fluthilfe oder auch wirklich vor Ort sein und die ersten Gespräche mit den Menschen führen, die natürlich jetzt erstmal geschockt sind und anpacken.

Nach der Juliflut 2021 nur wenige Schutzmaßnahmen umgesetzt

Seit der Juli Flut vom Sommer 2021 wurden im Jünkerather Ortsteil Glaadt nach Angaben des Bürgermeisters Nobert Bischof nur wenige Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt. Zwar seien die Bachläufe freigeräumt worden, damit das Wasser besser abfließen kann. Es fehle aber an Konzepten, die auch außerhalb des Ortes ansetzten, und so das Wasser vom Ort fernhalten.

Eine besondere Herausforderung für den Ort sei dabei seine Tallage. "Man muss sich hier Gedanken machen, inwieweit wir möglichst lange das Wasser irgendwo in den Höhenlagen halten. Jede Stunde, die das Wasser oben in den Höhenlagen verbleiben kann, hilft uns hier unten", so Bischof im Gespräch mit dem SWR.

Nun heißt es aber erstmal weiter aufräumen, in Glaadt bei Jünkerath. Am Wochenende sollte hier eigentlich Kirmes gefeiert werden. Statt einem Fest müssen die Menschen aus Glaadt gemeinsam versuchen die Ereignisse der vergangenen Nacht zu verarbeiten.