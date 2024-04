22 Verletzte bei Brand in der AfA in Trier-Nord

In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier-Nord hat es am Nachmittag gebrannt. 22 Menschen sind verletzt worden. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Der Brand war nach Angaben der Stadt Trier am Nachmittag in einem Wohncontainer der Aufnahmeeinrichtung ausgebrochen und breitete sich dann über weitere direkt anschließende Container aus. 20 Wohn- und vier Sanitärcontainer seien betroffen gewesen. Insgesamt waren in diesen 80 Menschen untergebracht, die aber nicht alle dort gewesen seien, als der Brand ausbrach. Video herunterladen (15,8 MB | MP4) Mehrere Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen Insgesamt seien 22 Menschen verletzt worden, so die Stadt Trier, darunter 20 Bewohner. Sechs von ihnen seien zu einer weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Außerdem hätten auch eine Polizistin und ein Sanitäter eine Rauchgasvergiftung erlitten. Auch sie seien in einer Klinik behandelt worden. Zudem seien 23 Einsatzkräfte der Feuerwehren und der Polizei während des Einsatzes starkem Rauch ausgesetzt gewesen. Sie seien vorsorglich auf eine Rauchgasvergiftung untersucht worden. Aufgrund des Brandes mussten laut Stadt auch die Bewohner der umliegenden Gebäude in Sicherheit gebracht werden. Die Rauchwolke, die der Brand verursachte, war kilometerweit zu sehen. Feuerwehr Trier, Ernst Mettlach Container unbewohnbar Die Wohncontainer seien vollkommen ausgebrannt und unbewohnbar. Die 80 betroffenen Asylbewerberinnen und -bewerber könnten aber in anderen Wohneinheiten oder anderen Standorten untergebracht werden. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz sei vor Ort, um dies in die Wege zu leiten. Rauchsäule war kilometerweit zu sehen Durch den Brand ist eine riesige Rauchsäule entstanden. Diese war kilometerweit zu sehen und erreichte auch die Autobahn. Die Stadt Trier gab zwischenzeitlich eine Gefahrenwarnung raus. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Autofahrer sollten vorsichtig fahren. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.