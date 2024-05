per Mail teilen

Anfang Dezember wurde im Keller eines Mehrfamilienhauses in Zweibrücken die Leiche einer Frau gefunden. Ihr Ehemann wurde damals festgenommen - jetzt klagt ihn die Staatsanwaltschaft Zweibrücken an.

Dem Mann wirft die Staatsanwaltschaft vor, seine Frau "heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen" getötet zu haben. Er soll ihr Anfang Dezember vergangenen Jahres in den Keller des Mehrfamilienhauses gefolgt sein, in dem sie gemeinsam gewohnt haben. Dort soll er ihr zuerst mit einem Gegenstand so heftig gegen den Kopf geschlagen haben, dass sie zu Boden fiel.

Mann soll Ehefrau in Zweibrücken erstochen haben

Dann soll er einen Gegenstand genommen und seine Frau damit im Gesicht und am Hals verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von Schnitt- und Stichverletzungen, weiß aber noch nicht, um welchen Gegenstand es sich dabei gehandelt hat. Die Frau sei an diesen schweren Verletzungen gestorben.

Motiv der Tat steht laut Staatsanwaltschaft Zweibrücken fest

Wut und Eifersucht könnten das Motiv der Tat sein, denn der jetzt Angeklagte soll gewusst haben, dass seine Frau wohl eine Affäre mit einem anderen Mann hatte. Der Tatverdächtige sitzt schon seit Längerem in Untersuchungshaft - und wartet jetzt auf den Prozess Ende des Monats.