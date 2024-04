In einigen Freibädern in der Region hat sich die Personalsituation gebessert. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben. Viele Bäder können deshalb früher als im vergangenen Jahr öffnen.

Die Freibad-Saison steht vor der Tür und die Bäder werden fit für die Saison gemacht. Auch beim Personal sind viele Kommunen früh aktiv gewesen, um die Lücken in der Personaldecke zu schließen. Durch gezielte Personalkampagnen konnten neue Saisonkräfte gewonnen werden. Außerdem sollen Kassenautomaten die Mitarbeitenden entlasten. Deshalb können die Freibäder Kirchhausen und Gesundbrunnen in Heilbronn dieses Jahr früher als im vergangenen Jahr starten, teilten die Stadtwerke mit. Wann genau, das sei noch unklar. Das Freibad Neckarhalde wird zum 1. Mai öffnen.

Öhringer Freibad öffnet am 20. April

In Öhringen (Hohenlohekreis) geht die Freibadsaison schon am 20. April los. Regulär hätte das Öhringer Freibad erst Anfang Mai geöffnet. Grund dafür ist, dass das Hallenbad nach dem Großbrand in der Sauna im Februar weiter geschlossen bleibt und voraussichtlich erst zur kommenden Saison wieder geöffnet wird. Das Hallenbad-Personal wird dann im Freibad mitarbeiten, so die Stadt. Während der Umbauarbeiten des Eingangsbereichs, wo ein neuer Einlass mit Ticketautomat installiert werden soll, gilt ein ermäßigter "Baustellen-Eintritt": Erwachsene zahlen einen Euro, Kinder 50 Cent.

Neuer Kiosk-Pächter in Bad Friedrichshall

Am 28. April wird das Solebad in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) geöffnet. Die Stadt konnte neue Pächter für den Kiosk finden und beim Kassenpersonal seien alle Stellen besetzt, heißt es. Durch höhere Energiekosten sind die Eintrittspreise zum ersten Mal nach fünf Jahren um 50 Cent erhöht worden. Eine Tageskarte kostet dementsprechend 5,50 Euro.