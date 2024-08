Alles Biomüll? Mit dem Scanner in die Tonne geblickt

Im Kreis Heilbronn wird in einer Testphase ganz genau geschaut, was so in der Biotonne landet. Für den Verbraucher heißt das: Aufpassen, sonst bleibt die Tonne einfach stehen.

Wer seinen Biomüll im Kreis Heilbronn nicht sorgfältig sortiert, der bekommt seit August die gelbe Karte. Denn zu viele Abfälle in der Tonne, die da nicht hineingehören, sorgen dafür, dass der Müll hinterher aufwendig sortiert werden muss. Oder erst gar nicht kompostiert werden kann. Dann geht bares Geld verloren. Damit nichts in der Biomülltonne landet, was nicht Biomüll ist, sind im Kreis Heilbronn jetzt neue Scanner an den Müllwagen, die noch vor dem Ausleeren erkennen, ob Falsches in der Tonne ist.

So läuft der Einsatz der Scanner im Alltag ab:

Projekt noch in der Testphase

Noch können Bürgerinnen und Bürger aufatmen: Der Mülleimer wird trotz vergebener gelber Karte geleert. Das Projekt befindet sich noch in der Testphase, später soll es auch die rote Karte geben. Dann wird die Tonne mitsamt Inhalt am Straßenrand stehengelassen. Der Besitzerin oder dem Besitzer bleibt dann nur, den Inhalt komplett neu zu sortieren.

Das darf nicht in die Biotonne Keinesfalls in den Biomüll gehören:



- Katzenstreu und andere tierische Exkremente

- Asche

- Hygieneartikel

- behandeltes Holz (z.B. lackiert)

- Alles, was nicht verrottet (beispielsweise Steine oder Kunststoffe) und Papier – das wird über den Papiermüll entsorgt. Kleine Mengen Zeitungspapier können jedoch zur Schichtung des Biomülls genutzt werden.

Generell gilt: Alle pflanzlichen Küchen- sowie Gartenabfälle sollen in die braune Tonne. Auch der Landkreis selbst gibt Tipps zur richtigen Mülltrennung.

Kompostierbare Plastikbeutel: Verbraucherzentrale warnt

Was der Scanner am Müllwagen zwar nicht moniert, sind Plastikbeutel, die mit "kompostierbar" oder "biologisch abbaubar" beworben werden. Dennoch warnt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg: Erlaubt sind diese in den meisten Kommunen und Landkreisen nicht. Denn der Biomüll lagert zu kurz in den Kompostwerken, als dass die Beutel vollständig verrotten könnten. Wenn Aussortieren dann nicht möglich ist, muss der Abfall verbrannt werden.

Auch wenn "kompostierbar" draufsteht: Die kurze Zeit im Kompostwerk reicht für Plastiktüten nicht aus. Rechts zu sehen ist der Scanner, der die Tonne auf Störstoffe untersucht. SWR

Die Verbraucherzentrale rät dagegen, den Müll beispielsweise in Zeitungspapier einzuschlagen oder Papiertüten zu verwenden - sofern es sich um nur geringe Mengen an Papier handelt.

Besserer Biomüll für bessere Kompostierung

Das Ziel des Projekts ist, die Qualität des Biomülls für die Kompostierung und Vergärung zu verbessern, heißt es vom Entsorgungsunternehmen PreZero, das den Biomüll im ganzen Landkreis Heilbronn einsammelt. Deshalb müssen die Scanner sehr genau arbeiten, denn bereits eine einzelne falsch befüllte Tonne kann den Inhalt des gesamten Müllwagens unbrauchbar machen.