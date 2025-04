Ein Unfall auf der A81 hat am Sonntagabend eine Kettenreaktion ausgelöst. Sechs Personen wurden dabei verletzt, mehrere Fahrzeuge durch Trümmerteile beschädigt.

Ein 24-Jähriger war am Sonntagabend gegen 22 Uhr auf der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs, als er nach der Anschlussstelle Weinsberg (Kreis Heilbronn) aus bisher ungeklärten Gründen in die Mittelleitplanke krachte. Von dort wurde sein Fahrzeug über alle Fahrbahnen geschleudert, wodurch er wiederum mit einem weiteren Fahrzeug einer 34-Jährigen kollidierte. Der mutmaßliche Unfallverursacher durchbrach dabei die Leitplanke am Rand der Autobahn und kam in einem Graben zum Stehen.

Unfall löst Kettenreaktion auf A81 aus

Das Auto der Frau wurde dabei selbst über die Fahrbahn geschleudert und kam erst neben der Mittelleitplanke zum Stillstand. Dort krachte dann wiederum ein drittes Fahrzeug hinein, da ein 35-Jähriger nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Zwei weitere Autos wurden von umherfliegenden Trümmerteilen beschädigt.

Insgesamt wurden sechs Personen verletzt, es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 160.000 Euro. Die Fahrtrichtung Stuttgart war bis 2 Uhr in der Nacht gesperrt.

