In Weinsberg haben sich die Erstklässler der Grundschule Weinsberg an der Stadtputzete beteiligt. Gemeinsam haben sie in einer halben Stunde über 100 Kilogramm Müll gesammelt.

Grundschülerinnen und Grundschüler aus Weinsberg (Kreis Heilbronn) haben an der diesjährigen Stadtputzete mitgemacht. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen suchten sie nach wildem Abfall. Alles, was sie finden konnten, wurde eingesammelt. In wenigen Minuten entdeckten die Schülerinnen und Schüler einige kuriose Dinge: Schuhe, eine Kaffeekanne, Stacheldrahtzaun oder Auto-Schrott. Stadtputzete: Streifen durch das Gebüsch Mit Handschuhen, Müllzangen und Tüten streiften die Erstklässlerinnen und Erstklässler der Weinsberger Grundschule durch das Gebüsch. Teilweise mussten sie in der Erde graben, um den Müll aufsammeln zu können. Alle waren erstaunt, was die Menschen achtlos in die Umwelt werfen. Für die Grundschullehrerin Lena Fetter hat die Müllsammelaktion auch einen positiven erzieherischen Effekt: Gerade die Erst- und Zweitklässer sind ganz aufgebracht, warum so viel einfach in die Natur geworfen wird. Sie wissen schon, dass man so etwas nicht macht. Berg voller Müll auf dem Schulhof Mit vollen Eimern und Säcken kamen die Kleinen am Ende auf den Schulhof zurück und schauten auf einen Berg voller Müll. Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich, dass die Menschen in Zukunft sorgsamer mit ihrem Müll und der Umwelt umgehen.