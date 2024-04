per Mail teilen

Am Samstagnachmittag ist es auf der A6 zwischen Weinsberg und Bretzfeld zu einem schweren Unfall gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Auf der A6 in Richtung Nürnberg musste die Autobahn zwischen dem Kreuz Weinsberg und Bretzfeld (Kreis Heilbronn) am Samstagnachmittag nach einem Unfall voll gesperrt werden. Kurz nach 15 Uhr prallten mehrere Fahrzeuge aufeinander, vier waren nicht mehr fahrbereit, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch wurde durch den Unfall schwer, drei weitere leicht verletzt. Das Unfallopfer mit schweren Verletzungen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Ursache wohl ein verlorener Reifen

Laut Polizei ist ein verlorener Reifen auf der Fahrbahn der Auslöser des Unfalls. Ein Autofahrer hatte wegen des Reifens wohl stark gebremst, weshalb die folgenden Autofahrer auf diesen aufgefahren sind. Durch die Sperrung der Autobahn ist es zu erheblichen Behinderungen gekommen, die sich erst in den Abendstunden auflösten. Der ADAC-Staumelder meldete zwischenzeitlich über eine Stunde Zeitverlust. Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf rund 140.000 Euro.