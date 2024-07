Modepark-Gründer Michael Röther stirbt unerwartet

Die Röther-Gruppe trauert um ihren Mitgründer. Michael Röther ist am Donnerstagabend plötzlich und völlig unerwartet gestorben.

Der Mitbegründer des Modeparks Röther in Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall), Michael Röther, ist tot. Er starb plötzlich und unerwartet am Donnerstagabend im Alter von 61 Jahren. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zusammen mit seinem Bruder Thomas hatte er einen Modehandel in Schwäbisch Hall zur Röther-Gruppe ausgebaut, mit aktuell 51 Standorten und rund 2.500 Beschäftigten.

Familie trauert um Michael Röther

Michael und Thomas Röther hatten das Unternehmen 1996 aus einem Modehandel in Schwäbisch Hall von ihren Eltern übernommen und seitdem konsequent weiter ausgebaut. Zuletzt hatte gerade die Übernahme der Adler Modemärkte begonnen. Michael Röther hinterlässt seine Ehefrau und seinen Sohn. Bruder Thomas Röther kündigte an, alles daransetzen, die Geschäfte ganz im Sinne seines Bruders weiterzuführen.