Nachdem der Textilkonzern Ahlers seit einigen Jahren rote Zahlen schreibt will nun die Modekette Röther mit Sitz in Michelfeld das Kerngeschäft aufkaufen.

Der insolvente Textilkonzern Ahlers verkauft sein Kerngeschäft an die Modekette Röther aus Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall). Das hat das Unternehmen am Montag mitgeteilt.

Das Männermodengeschäft mit Marken wie Pierre Cardin, Otto Kern oder Pioneer-Jeans werde nach eigenen Angaben mitsamt der Tochterfirmen in Polen, der Schweiz, Frankreich, Österreich, Ungarn und Spanien sowie der Produktion in Sri Lanka an das Michelfelder Familienunternehmen gehen. Die Firma Röther betreibt 48 Modefilialen in ganz Deutschland und verkauft bereits Ahlers Mode. Die Aktionäre, allen voran die Familie von Vorstandschefin Stella Ahlers, gehen bei dem Verkauf wohl leer aus. Der Erlös stehe den Gläubigern zu, hieß es in der Mitteilung.

Ahlers schreibt rote Zahlen

Die börsennotierte Ahlers AG mit sieben Tochterfirmen und rund 1700 Mitarbeitern hatte im April wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet. Seit Jahren schreibt das Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen Verluste. Im ersten Halbjahr weitete sich der Nettoverlust auf 6,9 Millionen Euro aus.