Der WhatsApp-Kanal von SWR Aktuell bietet die wichtigsten Nachrichten aus Baden-Württemberg, kompakt und abwechslungsreich. So funktioniert er - und so können Sie ihn abonnieren.

SWR Aktuell Baden-Württemberg hat einen Kanal auf WhatsApp gestartet. Dort versorgt die Redaktion die Nutzenden mit den News aus dem ganzen Land - dreimal täglich, interaktiv und nur das Wichtigste direkt aufs Smartphone. Wer mag, kann die Nachrichten an die Familie, an Freundinnen und Freunde oder Bekannte weiterleiten, per Emojis reagieren und an Umfragen teilnehmen.

Das Wichtigste aus BW - zusammengefasst auf WhatsApp

Mit einem Post am Morgen starten wir in den Tag. Falls es etwas Wichtiges gibt, das Sie für Ihren Start in den Tag wissen müssen, erfahren Sie es bei uns. So sind Sie gleich morgens immer auf dem neuesten Stand.

Gegen Mittag beschäftigen wir uns tiefergehend mit einem Thema. Die Themen reichen von Veranstaltungstipps über FAQs bis hin zu Alltagsthemen, die die Menschen in Baden-Württemberg bewegen. Besonders bei diesen Themen wollen wir wissen, wie Sie dazu stehen. Über Umfragen und Emoji-Abstimmungen können Sie dabei mit uns interagieren.

Beispiel-Posts im WhatsApp-Kanal von SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR

Am Abend fassen wir die drei wichtigsten News des Tages zusammen. So sind Sie zuverlässig und gut informiert. Wenn Sie mehr zu einem Thema wissen wollen, liefern wir für Sie weiterführende Links zu den entsprechenden Artikeln auf unserer Homepage.

Hier geht es zum Kanal:

SWR Aktuell WhatsApp

(Für Nutzerinnen und Nutzer der SWR Aktuell App: bitte lange auf den Link tippen und dann "Open Link" auswählen, damit die Seite in WhatsApp geöffnet wird)

Kanal abonnieren: So funktioniert es

Falls Sie unseren Kanal auf Ihrem Smartphone abonnieren wollen, gehen Sie so vor:

In WhatsApp den Reiter "Aktuelles" unten links anwählen.

Rechts auf das Plus klicken.

Den Kanal "SWR Aktuell Baden-Württemberg" suchen.

Mit Klick auf das Plus den Kanal abonnieren.

Oder einfach diesen QR-Code mit der Smartphone-Kamera abscannen:

SWR Aktuell Baden-Württemberg auf WhatsApp abonnieren und nutzen - hier eine Anleitung im Video:

Wenn es News gibt, direkt benachrichtigt werden

Wer keine Nachrichten vom Kanal verpassen will, kann oben rechts im WhatsApp-Fenster die Glocke aktivieren, die standardmäßig deaktiviert ist. Sie werden dann gleich auf Ihrem Smartphone benachrichtigt, sobald ein neuer Beitrag veröffentlicht wird. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Informiert bleiben ohne Nachrichten-Überfluss

Welche Vorteile bieten sich im Vergleich zu anderen Nachrichten-Plattformen? Auf unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie in Ihrer eigenen privaten Messaging-App informiert - ohne einem Überfluss an Inhalten und einer Kommentar-Flut ausgesetzt zu sein. Ein Kommentieren der Beiträge ist nicht möglich - Userinnen und User können lediglich Emoji-Reaktionen hinterlassen. Die Nachrichten können Sie aber in WhatsApp unkompliziert an Familie und Bekannte weiterleiten.

Noch ein Transparenzhinweis

Da die Beiträge bei WhatsApp nur 30 Tage lang redaktionell bearbeitbar sind, werden sie nach diesem Zeitraum gelöscht. Wir von SWR Aktuell bekommen außerdem keine Daten der Nutzenden und sehen auch keine Handynummern.