Die Autobahn 6 ist am Freitagabend wegen eines Lkw-Unfalls in beide Richtungen gesperrt worden. Der verunglückte Lkw muss mit einem Kran geborgen werden.

Auf der A6 hat es am Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen (beide Hohenlohekreis) einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei war der Fahrer eines Sattelzugs in Richtung Nürnberg unterwegs, als etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Öhringen vermutlich ein Reifen platzte. Der Sattelzug geriet demnach ins Schleudern und kam quer über alle Fahrstreifen zum Liegen. Die Zugmaschine durchbrach die Mittelleitplanke, deshalb wurde auch die Fahrbahn in Richtung Heilbronn/Mannheim gesperrt.

Kran muss Sattelzug bergen

Die Polizei richtete eine Ausleitung ein. In beiden Richtungen muss aber mit Behinderungen und Staus gerechnet werden. Da der Laster laut Polizei mit einem Kran geborgen werden muss, sind beide Richtungsfahrbahnen noch bis in die Nacht hinein gesperrt. Womöglich dauert die Sperrung sogar bis zum frühen Morgen an.

Fahrer und Beifahrer des Sattelzuges hätten das Führerhaus noch eigenständig verlassen können, so die Polizei, und seien zur ersten Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.