per Mail teilen

Auf der A6 war in der Nacht auf Sonntag ein Team der Autobahnmeisterei mit einer Absperrtafel unterwegs. Ein Lkw-Fahrer war wohl nicht aufmerksam. Es kam zum Zusammenprall.

In der Nacht auf Sonntag hat es auf der A6 in Richtung Nürnberg einen schweren Unfall gegeben. Ein Lkw fuhr zwischen den Ausfahrten Bad Rappenau und Untereisesheim (beide Kreis Heilbronn) auf eine Absperrtafel der Autobahnmeisterei auf. Der 28-jährige Lenker des Sattelzugs, auf dem Obst transportiert wurde, blieb laut Polizei unverletzt. Der Fahrer hatte demnach zwei sogenannten Vorwarner übersehen und war dann auf dem rechten Fahrstreifen in die Absperrtafel gefahren.

Das Fahrzeug der Autobahnmeisterei samt Absperrtafel ist nach dem Zusammenprall schwer beschädigt. Julian Buchner / EinsatzReport24

Weiteres Auto in Unfall auf der A6 verwickelt

Kurz danach wurde ein weiteres Auto beschädigt, das über Fahrzeugteile des Sattelzugs gefahren war. Weshalb die Autobahnmeisterei vor Ort war, konnte ein Polizeisprecher am Sonntagmittag nicht sagen. Insgesamt betrage der Gesamtschaden an Sattelzug und Absperrtafel rund 95.000 Euro.