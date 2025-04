per Mail teilen

Auf einem Aussiedlerhof in Heilbronn hat die Polizei Dutzende Tierkadaver gefunden. Der Besitzer spricht von einem plötzlichen Tiersterben auf seinem Hof. Die Polizei ermittelt.

42 tote Schafe und zwei tote Ziegen, dazu Überreste von Hühnern in mehreren Mülltonnen - das haben die Polizeibeamten auf einem Hof in Heilbronn gefunden. Alarmiert wurden sie von der Tierrettung Unterland. Die hatte zuvor tote Tiere in einer Scheune im Stadtteil Horkheim entdeckt. Daraufhin wurden die Stallungen des Anwesens von der Polizei genauer unter die Lupe genommen.

Tote Schafe und Ziegen: Warum sind Tiere gestorben?

Noch ist völlig unklar, woran die Tiere gestorben sind. Laut Besitzer soll Anfang März ein plötzliches Tiersterben auf seinem Hof eingesetzt haben. Warum er dies nicht gemeldet und die Tiere nicht fachgerecht entsorgt hat, ermittelt jetzt die Polizei.

Sie hat drei Kadaver sichergestellt, die nun untersucht werden, damit die Todesursache festgestellt werden kann. Die restlichen Kadaver auf dem Gelände werden von einer Spezialfirma fachgerecht entsorgt. Die Überprüfung einer weiteren Stallung des Halters verlief ohne Beanstandungen, heißt es.