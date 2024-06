Auf der Kreisstraße zwischen Untergruppenbach und Wüstenhausen kam es zu einem schweren Unfall. Drei Personen wurden schwer verletzt. Rettungshubschrauber waren auch im Einsatz.

Ein schwerer Unfall zwischen Ilsfeld-Wüstenhausen und Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) löste am Samstagmorgen einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften aus. Nach einem Frontalzusammenstoß sind drei Personen schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Eine 21-Jährige soll aus bisher ungeklärten Gründen mit ihrem Auto in den Grünstreifen geraten sein, als sie in Richtung Untergruppenbach unterwegs war. Dadurch schleuderte sie in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem anderen Auto zusammen. Sowohl die 21-Jährige, wie auch der 60-jährige Fahrer des anderen Wagens kamen jeweils mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik. Auch die 52-jährige Beifahrerin des 60-Jährigen wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kreisstraße war für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und eine anschließende Reinigung für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. An den Autos entstand ein Totalschaden. Die Schadenssumme schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro.