Bei Langebrettach hat sich am Mittwochabend ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Fahrradfahrer ist laut Polizei von einem Auto erfasst worden. Der Mann starb noch am Unfallort.

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochabend bei Langenbrettach tödlich verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer habe zwischen Langenbrettach (Kreis Heilbronn) und Bretzfeld (Hohenlohekreis) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, so die Polizei. Er war den Angaben zufolge in einer unübersichtlichen Rechtskurve in den Grünstreifen geraten. Das Auto schleuderte anschließend über die gesamte Fahrbahn und prallte gegen die Böschung. Dabei stieß das Auto dann mit dem Radfahrer zusammen.

Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät

Reanimationsversuche von Ersthelfern und Polizeibeamten blieben ohne Erfolg: Der 37-Jährige erlag noch im Rettungswagen vor Ort seinen schweren Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße rund um die Unfallstelle war bis in den Abend hinein gesperrt.

Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise, um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können.