Eiersuche mal anders! Die besten Tipps fürs Osterwochenende

Ostern steht vor der Tür und damit ein langes Wochenende voller Frühlingsstimmung. Noch keine Pläne? Kein Problem! Wir haben Tipps: Osterfeuer, Eier suchen und eine Kutschfahrt.

Endlich Sonne, endlich Frühling, endlich Ostern: 40 Tage Fastenzeit haben vermutlich die einen oder anderen mehr oder weniger gut rumgebracht. Jetzt kann wieder geschlemmt und gefeiert werden. Und wir zeigen Ihnen, wo in der Region Heilbronn-Franken die freien Tage am besten verbracht werden können - ob mit Familie, Freunden oder einfach für Sie selbst.

Tradition trifft Lagerfeuer-Romantik: Osterfeuer am Karsamstag

Das Osterfeuer - viele kennen es und viele lieben es. Doch es ist eigentlich weit mehr als nur eine schöne Tradition. Aus theologischer Sicht ist es ein Symbol für die Auferstehung von Jesus, für das Leben, das stärker ist als der Tod. Das Feuer wird meist schon am späten Abend des Karsamstags entfacht, wenn es langsam dunkel wird. Denn mit dem Osterfeuer beginnt in vielen Kirchengemeinden die Feier der Osternacht.

Hier wird unter anderem das Osterfeuer entzündet:

Kupferzell (Hohenlohekreis): Vor der katholischen Kirche brennt hier ab 19:30 Uhr das Osterfeuer . Und wer mag, der darf das Osterlicht im Anschluss sogar mit nach Hause nehmen. Also, denkt dran, ein Glas und eine Kerze mitzubringen!

Heilbronn: Hier lädt unter anderem die katholische Kirchengemeinde St. Augustinus zum Osterfeuer ein. Start ist um 20 Uhr auf dem Kirchplatz. Dort wird das Feuer gesegnet und die aktuelle Osterkerze 2025 entzündet. Und auch in Heilbronn-Klingenberg wird es heiß : Ab 5:45 Uhr am frühen Morgen des Ostersonntags brennt das Osterfeuer - und zwar auf der Feldwegkreuzung oberhalb des Kindergartens. Eine Andacht der evangelischen Kirche ist übrigens inbegriffen.

Assamstadt (Main-Tauber-Kreis): Das Osterfeuer ist auch in Assamstadt der Start der feierlichen Osternacht . Los geht's schon um 17:30 Uhr.

Fichtenau (Kreis Schwäbisch Hall): Auch hier wird bei Einbruch der Dämmerung ein Feuer entzündet , allerdings dort nicht von der Kirche, sondern von der Freiwilligen Feuerwehr - und auch nicht auf dem Kirchplatz, sondern im Streinbruch Lautenbach. Allerdings aufgepast: In Fichtenau brennt es erst am Sonntag.

Für viele Gläubige gehört das Osterfeuer zur Osternacht. Es ist ein Symbol für die Auferstehung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Von Ostereiern, Rästeln und vielleicht einer Auszeit in der Natur

Spätestens am Sonntag ist dann aber jeder in Osterlaune. Und wer die voll ausleben möchte, der muss natürlich Eier suchen. Klar, das geht im heimischen Garten oder aber bei der Ostereier-Rallye im Hällisch-Fränkischen Museum . Also, Kids einpacken und ab nach Schwäbisch Hall.

Dort versteckt der Osterhase nämlich zehn besonders schöne Eier, die am Sonntag und auch am Montag gesucht werden dürfen. Klasse Gelegenheit, um auch das Museum mal genauer zu erkunden. Aber das nur nebenbei, schließlich geht es ja um die Eier! Die können übrigens nur gefunden werden, wenn Rätsel richtig gelöst werden. Das Muster der gefundenen Eier muss dann auf einen Rätselbogen übertragen werden und dann - ja, dann hat der Osterhase eine kleine Überraschung parat.

Ostereiersuche mal anders: Im Hällisch-Fränkischen Museum startet am Ostersonntag die Ostereier-Rallye für Kinder Pressestelle Hällisch-Fränkisches Museum

Ostern in Bad Wimpfen: Die Eier sind schon da. Und Sie?

Ach, was sind schon zehn Eier, wenn man auch hunderte haben kann. Seit knapp einer Woche kann man in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) den Osterbrunnen bestaunen - und an dem reiht sich ein buntes Ei ans andere. Und wenn man schon mal da ist, dann könnte man sich gegen 14 Uhr am Ostermontag am Rathaus einfinden: Dann steigt nämlich die "Kräuterweible"-Stadtführung .

Das Kräuterweible erklärt historische Sehenswürdigkeiten und erzählt lustige und nachdenkliche Episoden aus der Geschichte der jahrhundertealten Stauferstadt. Aber es wäre ja nicht das Kräuterweible, wenn es nicht den Blick auf das Kopfsteinpflaster richtet: Dort findet es nämlich immer wieder Wildkräuter - und kredenzt am Ende sogar Pikantes, Süßes und Gesundes.

Ein Hingucker: Unzählige bunte Eier am Osterbrunnen in Bad Wimpfen. Stadt Bad Wimpfen

Alljährlich am Ostermontag: Der Creglinger Ostermontagsmarkt

Wer Lust auf Frühlingsflair, Handgemachtes und Leckereien hat, wird sicher auf dem Ostermontagsmarkt in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) fündig. Immer am Ostermontag können die Besucherinnen und Besucher an zahlreichen Marktständen vorbei bummeln. Für die Kleinen gibt ein Kinderkarussell und - was man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte - eine Kutschfahrt. Start ist an der "Alten Posthalterei".

Blick auf den Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) - immer einen Ausflug wert. SWR Nicole Heidrich

Oder aber nix von alledem: Auch die Weinberge rund um Heilbronn , die Hohenloher Ebene oder auch das Liebliche Taubertal sind perfekt für eine größere Runde durch den Frühling. Oder wie wäre es mit einer Tour auf dem Kocher-Jagst-Radweg oder eine Picknickpause im Zabergäu ?

Ganz egal, ob Sie Ostern auf der Couch eingekuschelt verbringen, die Wanderschuhe schnüren oder sich am Osterfeuer wärmen - wir wünschen Frohe Ostern.