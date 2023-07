per Mail teilen

Ulrike Schirmer arbeitet als Multimedia-Redakteurin beim SWR. Sie ist für Online, Hörfunk und Fernsehen im Einsatz und berichtet aus der Region Heilbronn-Franken.

Ulrike Schirmer ist Multimedia-Redakteurin beim SWR Studio in Heilbronn. Seit Januar 2009 ist sie für den Südwestrundfunk tätig. Sie berichtet über Themen aus der gesamten Region Heilbronn-Franken - vom Main bis zum Limpurger Land, von Hohenlohe bis zum Kraichgau. Die Beiträge sind je nach Thema zum Beispiel für SWR Aktuell Online, SWR4 oder auch SWR1.

Sie ist eine waschechte Heilbronnerin - mit einem kurzen Abstecher nach Tübingen. Dort studierte Ulrike Schirmer Katholische Theologie. Nach Stationen in verschiedenen Redaktionen der Katholischen Kirche in Stuttgart und Freiburg ist sie nun seit 2009 wieder zurück in der Heimat.