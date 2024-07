per Mail teilen

Der Sportfachhändler-Verbund INTERSPORT aus Heilbronn verbucht nach Ende der Fußball-EM einen Rekord: Er verkaufte fast eine halbe Million EM-Trikots.

Hat der Heilbronner Sportfachhändler-Verbund INTERSPORT so viele Trikots verkauft wie noch nie? Das kann Deutschland-Chef Alexander von Preen zwar nicht genau sagen, aber das hätte es bei Turnieren "zumindest in den letzten zwölf Jahren" nicht gegeben, sagte Preen. Insgesamt verkaufte der Händlerverbund während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland nach eigenen Angaben 450.000 Fußballtrikots.

Pinkes DFB-Auswärtstrikot ist Bestseller

Angekurbelt wurde das Geschäft von einem besonders beliebten Exemplar: Denn gerade das pinkfarbene Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft hätte sich sehr gut verkauft. Und damit habe keiner gerechnet, sagte Preen.

Das war ein Knaller. Wir waren zeitweise vollständig ausverkauft.

Auch der Hersteller Adidas teilte mit, dass sich das pinke Dress zu einem "historischen Bestseller" entwickelt hat. Es sei das am besten verkaufte Auswärtstrikot in der Geschichte aller DFB-Trikots, hieß es.

Besonders beliebt seien aber auch die Trikots anderer EM-Teilnehmer gewesen. So sind beispielsweise die der italienischen, niederländischen und türkischen Mannschaft gut verkauft worden, so Preen.

INTERSPORT: Hoffnung liegt jetzt auf Olympischen Spielen

Nun liegen alle Hoffnungen auf den Olympischen Spielen, die Ende Juli in Paris beginnen. Schön wäre es, wenn auch hier der Funke überspringt und das Thema Sport im Bewusstsein der Menschen bleibt - und das dann wiederum den Verkauf von Sportartikeln ankurbelt, so der INTERSPORT-Chef weiter.