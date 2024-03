Ausverkauft: Hohe Nachfrage nach pinkfarbenen DFB-Trikots

Wenige Tage nach dem Verkaufsstart sind die pinken DFB-Auswärtstrikots in seinen Filialen ausverkauft, so ein Heilbronner Händler. Die Nachfrage hat ihn überrascht.

In Pink und Lila hat die deutsche Elf nun schon mal überzeugt. Am Dienstagabend gewann die Mannschaft im auffälligen Auswärtstrikot gegen die Niederlande mit 2:1. Und mit dem Erfolg kommt jetzt langsam auch EM-Stimmung auf. So sind auch die neuen pinkfarbenen Trikots, in denen die Mannschaft beim Spiel auftrat, ein echter Verkaufsschlager in der Region Heilbronn-Franken.

DFB-Trikot wird zum pinkfarbenen Verkaufsschlager in Heilbronn

Am vergangenen Donnerstag hat der Heilbronner Sporthändlerverbund INTERSPORT den Verkauf der pinkfarbenen Auswärtstrikots der deutschen Nationalelf gestartet - knapp eine Woche später sind die Shirts so gut wie ausverkauft. INTERSPORT-Händler Thomas Grabert mit Filialen in Heilbronn, Öhringen (Hohenlohekreis) und Backnang (Rems-Murr-Kreis) hat mit einer so starken Kundennachfrage nicht gerechnet.

Doch durch die letzten guten Leistungen der Nationalmannschaft haben wir [...] gehofft, dass jetzt das T-Shirt wesentlich besser eingenommen wird.

Pinkes Trikot polarisiert und heizt damit den Verkauf an

Für seine drei Filialen hatte Grabert zunächst vorsichtig geordert: insgesamt wenige hundert pinkfarbene Trikots. Schließlich gingen die Meinungen zur neuen Farbgebung weit auseinander, vor allem in den sozialen Medien wurde heftig diskutiert. Andererseits heize dies auch die Nachfrage an.

So etwas ist eigentlich immer förderlich für den Verkauf, weil es eben Aufmerksamkeit erregt und die Leute [...] sich damit beschäftigen und dann ist die Nachfrage eigentlich auch ganz gut meistens.

Wegen hoher Nachfrage sind Nachbestellungen kaum möglich

Vor allem ältere Kunden könnten sich nicht mit den pinken Trikots anfreunden, meint Grabert. Die seien aber in der Minderzahl, wie der gute Verkaufsstart zeige. Da sein Bestand inzwischen fast leer ist, haben einige Kunden sogar schon die DFB-Trikots vorbestellt. Mit etwas Glück kommen die sogar noch vor Ostern in Graberts Filialen an. "Nachbestellen kann man sie leider kaum, wir haben aber einiges vorgeordert. [...] Die wären normalerweise erst nach Ostern gekommen, aber jetzt bekommen wir vorher nochmal Nachschub."