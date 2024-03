Mit dem Verkaufsstart der neuen pink-lila Fußballtrikots der deutschen Nationalelf ist der Heilbronner Sporthändlerverbund Intersport sehr zufrieden - trotz heftiger Diskussionen.

Einen starken Verkaufsstart haben sie hingelegt, die offiziellen Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die kommende Europameisterschaft 2024, heißt es aus der Intersport-Zentrale in Heilbronn. Seit Donnerstag verkauft Deutschlands größter Sporthändlerverbund online und in den Stores das Heimtrikot im klassischen Weiß und das Auswärtstrikot, das mit seiner pink-lila Farbgebung für heftige Diskussionen gesorgt hat.

Große Nachfrage schon vor dem Verkaufsstart

Schon im Voraus seien die Nachfragen der Händler sehr hoch gewesen, so Intersport. Im Onlinehandel ist eine Trikot-Größe bereits ausverkauft. "Gemeinsam mit unserem Lieferanten adidas und unseren Mitgliedern sind wir bestens abgestimmt und freuen uns darauf, seit Donnerstag in den aktiven Verkauf zu starten", sagt Frank Geisler von der Intersport-Geschäftsführung.

Social-Media-Kritik heizt Verkauf an

Im Intersport-Geschäft in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) kommt vor allem das pinke Auswärtstrikot gut an, erzählt Geschäftsführer Mathias Strambace. Die Kundennachfrage sei gut und werde zum EM-Start im Juni wohl den Höhepunkt erreichen, so Strambace. Er glaubt, dass die Diskussionen in den sozialen Medien den Verkauf anheizen.

Nach Angaben von Ausrüster adidas sind die neuen Trikots sehr populär - vor allem der pinkfarbene Auswärtsdress, wie adidas-Sprecher Oliver Brüggen dem Sport-Informations-Dienst sagte. Das Trikot, das erstmals in den Farben Pink und Lila gehalten ist, habe einen Rekord aufgestellt und den besten Verkaufsstart aller bisher aufgelegten Auswärtsshirts des DFB hingelegt, hieß es.