Kripo ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in Lauda-Königshofen

Die Staatsanwaltschaft Mosbach und die Polizei Heilbronn ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Lauda-Königshofen. Bei einem Streit wurde eine Person schwer verletzt.

In Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) ist es am frühen Freitagmorgen, offenbar zu einem versuchten Tötungsdelikt in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, gab es in einer Privatwohnung einen Streit, in dessen Verlauf ein Mensch schwer verletzt worden sein soll. Die Beamten sperrten das Gelände und suchten es weiträumig ab. Die Spurensicherung war mit mehreren Beamten bis zum frühen Mittag vor Ort.

Noch viele Fragen offen

Wie es hieß, hat jetzt das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim die Ermittlungen aufgenommen und hüllt sich in Schweigen. Es gab bislang keine Einzelheiten zur Anzahl der Beteiligten, zum Tatwerkzeug oder zu dem oder den mutmaßlichen Tätern. Auch ist noch völlig unklar, wie es zu der Tat gekommen ist. Alle Fragen blieben unbeantwortet- aus ermittlungstaktischen Gründen, hieß es .