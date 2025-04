per Mail teilen

Fisch statt Fleisch - für viele eine Tradition an Karfreitag. Doch der Brauch stirbt möglicherweise langsam aus: Die Preise steigen, die Nachfrage sinkt.

An Karfreitag gibt's kein Fleisch - diese Regel befolgen viele gläubige Christen bis heute. Um trotzdem beim Mittagessen auf seine Kosten zu kommen, haben sich über die Jahre einige Traditionen entwickelt. Die einen verstecken das Fleisch hinter einer Teigschicht und essen es als Maultasche. Bei den anderen kommt dagegen Fisch auf den Teller - das allerdings zunehmend seltener, sagen Zahlen des Fisch-Informationszentrums, aber auch Fischhändler wie Patrick Seybold.

Fisch an Karfreitag: Die Tradition geht zurück

Baden-Württemberg bildet deutschlandweit das Schlusslicht beim Fischkonsum. Im vergangen Jahr wurden im Land rund 47.000 Tonnen Fisch verkauft. Seit 2020 sinkt der Wert, damals waren es noch knapp 10.000 Tonnen mehr. Das geht aus Zahlen des deutschen Fisch-Informationszentrums hervor. Baden-Württemberg ist damit aber nicht allein, bundesweit sinkt der Absatz in allen Bundesländern.

Gründe dafür seien etwa die steigenden Preise, die sich besonders beim Fisch bemerkbar machen, das veränderte Einkaufs- und Konsumverhalten nach der Corona-Pandemie und die wachsende Beliebtheit pflanzenbasierter Ernährungsweisen.

Auch das Wetter bestimmt, was gekauft wird

Patrick Seybold verkauft schon seit Jahren Fisch, unter anderem auf dem Heilbronner Wochenmarkt. Er selbst habe noch keinen besorgniserregenden Rückgang in seinen Verkaufszahlen bemerkt. "Das schwankt immer ein bisschen" erklärt er. Insgesamt hinge die Nachfrage von vielen verschiedenen Faktoren ab.

Einer davon sei zum Beispiel das Wetter. "Die Leute wissen, dass am Gründonnerstag bei uns - oder beim Fisch allgemein - eine etwas längere Schlange ist. Wenn es dann wie aus Eimern regnet, macht man sich schon seine Gedanken", so Seybold.

Außerdem würden sich auch immer mehr Menschen dazu entscheiden, an den Feiertagen Essen zu gehen und kaufen dann natürlich selbst keinen frischen Fisch auf dem Wochenmarkt. Immerhin werde Seybolds Ostergeschäft dieses Jahr durch die Spargelsaison angekurbelt - für ihn passt beides gut zusammen.

Wird Fisch zum Luxusgut?

Da die Preise in den letzten Jahren auch deutlich angestiegen sind, verschwindet Fisch auch immer mehr vom Speiseplan. "Ich kaufe gerne frischen, hochwertigen Fisch und bin da auch preisbewusster geworden. Von daher gönne ich mir das nicht mehr so oft", erklärt ein Passant in der Heilbronner Innenstadt.

Mit der Einstellung ist er auch nicht alleine: Bei einer nicht repräsentativen Umfrage auf dem Wochenmarkt, gibt die Mehrheit an, dass Fisch für sie zum Luxusgut geworden ist. Dementsprechend landet er auch seltener im Einkaufskorb.