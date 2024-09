SWR Aktuell startet am 12. September 2024 eigenen YouTube-Kanal

SWR Aktuell geht am 12. September 2024 bei YouTube mit einem eigenen Kanal an den Start. Damit ist die Nachrichtenmarke des SWR künftig neben Instagram und Facebook auch auf der wichtigsten Nachrichtenplattform präsent.

Im neuen SWR-YouTube-Kanal werden die User und Userinnen mit regional verankerten Informationen, Nachrichten und Hintergründen versorgt. Dazu zählen Erklärvideos, Shorts und das Reportage-Format "360 Grad".

Exklusiv für den YouTube-Kanal hat SWR Aktuell das Format 360 Grad entwickelt. Die erste Folge geht gemeinsam mit dem Kanal am 12. September an den Start. SWR Aktuell - 360 Grad geht an die Orte in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wo die Risse unserer Gesellschaft sichtbar werden.

Das ist SWR Aktuell 360 Grad mit Leonie Maderstein und Marvin Neumann

Die Hosts Leonie Maderstein und Marvin Neumann sind mit einer kleinen Kamera unterwegs und suchen das Gespräch mit Menschen vor Ort. In der ersten Folge geht es um die Heimat von Apache 207, die Gartenstadt in Ludwigshafen. Und um die Frage: Ist diese Heimat so hart, wie Apache sie besingt?

Leonie Maderstein und Marvin Neumann SWR Patricia Neligan

SWR Aktuell möchte den YouTube-Kanal aber nicht als Einbahnstraße nutzen. Die Redaktion produziert für die Menschen im Land und sucht den Austausch in alle Richtungen. Eine intensive Kommunikation mit den Nutzern und Nutzerinnen über Kommentarfunktion und Communitytab gehört deshalb zum Konzept.

Der neue Kanal will nicht das aktuelle Tagesgeschehen komplett abbilden. Ziel ist vielmehr, Zusammenhänge, Hintergründe und Entwicklungen zu beleuchten, die die Menschen im Südwesten betreffen.