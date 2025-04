Im Mannheimer Stadtteil Seckenheim ist am Donnerstag bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Stadt forderte Anwohner dazu auf, ihre Wohnungen zu verlassen.

Die Stadt Mannheim hat am Donnerstag den Fund einer mutmaßlichen Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten im Stadtteil Seckenheim gemeldet. Anwohnerinnen und Anwohner sollten ihre Wohnungen und Häuser verlassen, so steht es auf der Internetseite der Stadt. Die Menschen sollten den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen. Fundort ist im Stadtteil Seckenheim eine Baustelle am Badener Platz, der an der Badener Straße liegt, Ecke Seckenheimer Hauptstraße.

In Mannheim-Seckenheim ist bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. René Priebe / PR Video

Weltkriegsbombe gefunden: Evakuierungen laufen

Laut Kampfmittelbeseitigungsdienst müssen Gebäude in einem Umkreis von 450 Metern um die Fundstelle evakuiert werden. Die Polizei hat bereits mit der Räumung begonnen. Für betroffene Bürgerinnen und Bürger wurde in der Richard-Möll-Halle in Seckenheim eine Anlaufstelle eingerichtet. Wie lange die Maßnahmen andauern, sei derzeit nicht abzuschätzen, so die Stadt in einer Mitteilung.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.