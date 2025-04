Nach Ticket-Panne: Dutzende HSV-Fans beantragen Mitgliedschaft beim SSV Ulm

per Mail teilen

Mehrere dutzend Fans des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV wollen Mitglied beim SSV Ulm werden. Sie hoffen auf Karten für eine mögliche Meisterfeier des HSV im Stadion in Hamburg.

Am vorletzten Spieltag der laufenden Zweitligasaison empfängt der Hamburger SV den SSV Ulm 1846 Fußball. Weil der aktuelle Tabellenführer HSV nach dem Spiel möglicherweise den Aufstieg feiert, ist der Ansturm auf Karten für das Spiel groß. Offenbar so groß, dass sich HSV-Fans als Mitglieder des SSV Ulm in den Gästeblock mogeln könnten.

Gescheiterter Vorverkauf: Alle Karten für den Ulmer Auswärtsblock storniert

Da das Volksparkstadion in Hamburg bis auf den Gästeblock bereits ausverkauft ist, versuchen einige Hamburger Fans wohl das Spiel auf der Seite der Gäste aus Ulm zu verfolgen. Die Karten für den Heimbereich der Hamburger waren innerhalb einer Stunde komplett vergriffen.

Alles begann mit einer technischen Panne: Denn der Verkauf der Karten war wegen eines Systemfehlers kurzzeitig komplett für die Fans beider Mannschaften geöffnet worden, erklärt der SSV Ulm in einer Pressemitteilung. Daraufhin deckten sich viele HSV-Fans mit Tickets des Gästekontingents ein. Um zu verhindern, dass sich Fans beider Clubs in einem Block befinden, wurde der komplette Vorverkauf gestoppt und storniert.

HSV-Fans wollen jetzt als SSV Ulm-Mitglied Karten abstauben

Ab Dienstag kommender Woche startet der Vorverkauf nun erneut. Karten für den Gästeblock dürfen jetzt nur Mitglieder oder Dauerkarteninhaber des SSV Ulm kaufen. Für einige Fans des Hamburger SV scheint auch das kein Hinderungsgrund zu sein: Nach Angaben des SSV Ulm 1846 Fußball beantragten vermehrt HSV-Fans eine Mitgliedschaft beim SSV Ulm und hoffen so, erneut an Tickets zu kommen. Die Mitgliedschaft kostet 80 Euro für ein Jahr.