per Mail teilen

Behörden ermitteln gegen mehrere Mitglieder des Motorradclubs Hells Angels. Sie werden schwerer Straftaten verdächtigt. Am Mittwoch rückten daher Ermittlerinnen und Ermittler aus.

Ermittlerinnen und Ermittler haben am Mittwoch acht Gebäude in den Kreisen Tuttlingen und Konstanz durchsucht. Das teilten die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag mit. Anlass waren den Angaben zufolge Ermittlungen gegen Mitglieder des Motorradclubs Hells Angels im Alter zwischen 23 und 66 Jahren.

Polizei rückt mit Spezialkräften an

Durchsucht wurden dabei Wohnungen sowie das Clubheim der Hells Angels in der Ortschaft Mühlingen (Kreis Konstanz). Die Polizei fand und beschlagnahmte bei der Durchsuchung eine Schusswaffe, mehrere Schreckschusswaffen, dutzende Messer und zahlreiche Schlagwerkzeuge. Neben Kräften des Polizeipräsidiums Konstanz waren auch Spezialeinheiten am Einsatz beteiligt.

Keine U-Haft nach Durchsuchung bei Hells-Angels-Mitgliedern

"Die betroffenen Personen wurden im Anschluss an die Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen", teilten die Behörden außerdem mit. Bei den Ermittlungen gegen mehrere Mitglieder des Motorradclubs geht es um Vorwürfe von besonders schweren räuberischen Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und der Bildung einer kriminellen Vereinigung.